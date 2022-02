Djokovic cerca il riscatto e c’è chi punta su di lui: “Vincerà Roland Garros, Wimbledon e US Open” Novak Djokovic non ha giocato gli Australian Open e spera di poter disputare i prossimi Slam, ma c’è chi è convinto che potrà vincere gli altri 3 Slam del 2022.

A cura di Alessio Morra

Più di Medvedev, che è stato a un passo dal successo, il grande sconfitto degli Australian Open è senza dubbio Novak Djokovic, che dopo l'espulsione subita dall'Australia ha subito innanzitutto un grande danno di immagine, anche tanti suoi veri tifosi sono rimasti deluso e lo hanno criticato, e ora rischia di perdere anche la prima posizione mondiale mentre Nadal vincendo è diventato il tennista con più successi nelle prove Slam di ogni tempo. Intanto, mentre si prepara al rientro alle gare nel torneo 500 di Dubai, ha incontrato il presidente della Serbia, il loro incontro è stato molto cordiale e il numero 1 ATP ha parlato del suo percorso e ha dato appuntamento a tutti tra una settimana, quando dirà la sua verità.

Incontro al vertice per Djokovic che ha avuto una chiacchierata cordiale con il presidente serbo Aleksandar Vucic, che si è battuto al fianco dell'atleta nelle scorse settimane. E Novak lo ha voluto ringraziare pubblicamente: "Ti ringrazio per il sostegno che mi hai dato. Nonostante i problemi che ho affrontato, non mi sono mai sentito solo. Sei stato dalla mia parte e ti sei messo in una posizione scomoda dal punto di vista politico, non lo dimenticherò".

Poi ha aggiunto: "Prego tutti di pazientare. Tra sette o dieci giorni parlerò ai media in modo più dettagliato con la mia versione della storia e tutto ciò che è successo in Australia. Vi ringrazio".

Nelle ore precedenti a questo incontro, uno dei biografi del serbo, aveva detto che Djokovic aveva intenzione di vaccinarsi, ma persone vicini a Djokovic hanno smentito quelle parole. Mentre il presidente serbo Vucic ai giornalisti ha detto tra il serio e il faceto che Djokovic tornerà in campo e farà (ancora) tre/quarti di Slam: "Non lo vuole dire, ma batterà tutti a Roland-Garros, Wimbledon e US Open".