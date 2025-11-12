De Minaur distrutto dopo il ko con Musetti: “Questa situazione mi sta uccidendo, rischia di mangiarmi vivo”

Alex Di Minaur non si rassegna alla sconfitta subita contro Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Il tennista australiano, ko con il punteggio di 7-5 3-6 7-5 in 2 ore e 47 minuti, si presenta in conferenza stampa distrutto, quasi in lacrime. In campo l'impegno non è mancato ma Musetti è stato obiettivamente capace di fare sua la partita anche grazie a colpi di autentica maestria. Nelle dichiarazioni di De Minaur, riportate da Ubitennis, il tennista fa trasparire tutta la propria frustrazione per quanto accaduto.

Stenta a crederci: "In questo momento è meglio che non esprima i miei sentimenti, sono piuttosto oscuri – ha esordito De Minaur -. Non mi sento proprio benissimo”. La sua è un'ammissione di colpe ma anche la consapevolezza che per poter fare quel salto di qualità serve fare qualcosa in più, uno sforzo maggiore, lui in primis insieme al suo team. "Sto arrivando a un punto in cui mentalmente questa situazione mi sta uccidendo – aggiunge ancora De Minaur -. Se non riuscirò a risolverla mi mangerà vivo“.

L’abbraccio tra De Minaur e Musetti.

La sua intervista mette in evidenza tutta la delusione del ragazzo il quale si è visto respingere i tentativi di rimonta da Musetti capace di battere ancora l'australiano per la quarta volta consecutiva. "Mi sembra sia stato un anno in cui ho giocato un sacco di partite che avrei dovuto vincere e che invece, per qualche motivo, non ho vinto – ha spiegato prima di aggiungere -. Servirà un confronto con il mio team per cercare di risolvere questi problemi, non si possono verificare ancora questo tipo di situazioni".

De Minaur non si appiglia alla questione pubblico chiaramente dalla parte di Musetti e ammette: "È stata tutta colpa mia perché la partita era sulla mia racchetta, il pubblico non c'entra niente". Eppure De Minaur nel secondo set era riuscito ad evitare gli errori grossolani che fino a quel momento avevano guastato la sua partita portando Musetti al terzo set. "Il mio intento è quello di fare un passo successiva nella mia carriera e per questo se voglio fare questo non posso perdere partite di questo tipo anche perché mi sembra di averne perse già molte così quest'anno".