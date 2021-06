Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato si sfideranno oggi al Roland Garros nei sedicesimi di finale. Nuovo derby italiano dunque all'Open di Francia, dopo quello vinto da Sinner su Mager. In palio nella sfida tra il classe 2002 di Carrara numero 76 al mondo e il suo più esperto connazionale 83° giocatore del ranking Atp, gli ottavi di finale contro il vincente del match tra il favoritissimo Djokovic, testa di serie numero 1 e Berankis. Quello che è certo è che avremo un italiano nella seconda settimana dello Slam parigino, con la speranza che anche Berrettini e Sinner, inseriti nella stessa parte del tabellone possano superare lo scoglio del terzo turno. Tra Musetti e Cecchinato non ci sono precedenti, e se il primo è all'esordio nel Roland Garros, il secondo ha raggiunto la semifinale nel 2018. Tutte le info sulla diretta TV e streaming del match.

Roland Garros, dove vedere Cecchinato – Musetti in diretta TV e streaming

L'incontro tra Musetti e Cecchinato sarà trasmesso in TV su Eurosport. Sulla piattaforma Sky si potrà seguire il match del terzo turno su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211). Una possibilità riservata anche ai possessori di un abbonamento a DAZN. Musetti-Cecchinato potrà essere visto anche in streaming: gli abbonati Sky potranno sfruttare Sky Go, mentre quelli DAZN dovranno collegarsi all'app su dispositivi portatili e computer. Possibile assistere al match anche su Eurosport, abbonandosi al servizio Eurosport player.

Musetti al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Cecchinato

La sfida tra Musetti e Cecchinato si giocherà oggi sabato 5 giugno a partire dalle 11. Il confronto che mette in palio gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma sul campo numero 7. Non ci sono dubbi sull'orario del match che non dovrebbe subire variazioni: infatti il derby italiano è il primo incontro di giornata sul 7, non ci sono altri match in precedenza che rischiano di farlo slittare.

I precedenti tra Cecchinato e Musetti

Cecchinato e Musetti si conoscono molto bene, ma non si sono mai affrontati in precedenza nel circuito Atp. Il primo si trova a suo agio sulla terra rossa del Roland Garros, dove ha ottenuto il risultato più prestigioso della sua carriera, raggiungendo la semifinale nel 2018. Per Musetti invece è tutto grasso che cola, visto che si trova alla prima esperienza sulla terra rossa dello Slam parigino.

Il tabellone al Roland Garros di Musetti e Cecchinato

Musetti e Cecchinato, rispettivamente reduci dalle vittorie contro Nishioka e De Minaur, si trovano nella parte alta del tabellone, quella più complicata dove ci sono anche Berrettini e Sinner, ma soprattutto Djokovic, Federer e Nadal. Il vincente del derby italiano infatti, potrebbe trovarsi come avversario nel prossimo turno proprio il numero uno al mondo che parte con i favori del pronostico contro Berankis. Tra Musetti e Cecchinato in palio anche un premio importante: chi vincerà incasserà 170mila euro.