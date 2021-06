Jannik Sinner si unisce al gruppo dei tennisti italiani al terzo turno del Roland Garros. Il giovane talento numero 19 del mondo ha avuto la meglio sul suo connazionale Gianluca Mager, nel match valido per i 32esimi dello Slam parigino con il risultato di 6-1, 7-5, 3-6, 6-3. Dopo la battaglia contro Herbert, altra vittoria preziosa per il morale di Sinner contro un giocatore che lo conosce molto bene e che si è confermato assai ostico sulla terra rossa. Ora ad attendere Jannik c'è un altro ragazzo di belle speranze, ovvero lo svedese Ymer che ha estromesso la 14a testa di serie Monfils.

Sinner vince il derby con Mager, successo prezioso per Jannik al Roland Garros

Jannik Sinner ha dovuto mantenere un'intensità altissima, soprattutto da fondo campo, durante tutto il match per vincere la resistenza di Gianluca Mager. Appena il ritmo del 19enne è calato un po' il più esperto avversario ne ha approfittato, allungando l'incontro. Se il primo set è scivolato via in poco tempo, con la testa di serie numero 18 che ha chiuso 6-1, il secondo è stato più combattuto anche se l'esito non è cambiato (7-5 per il classe 2001).

Nel terzo Mager ha riorganizzato le idee, dimostrandosi molto più aggressivo, e ha così riaperto i giochi grazie al primo break dell'incontro che gli ha permesso di chiudere 6-3. Il più giovane dei due italiani in campo non ha accusato il contraccolpo nel successivo set, ed è riuscito grazie ad un doppio break, a produrre l'allungo necessario, approfittando anche della maggiore freschezza atletica rispetto a quella di Mager.

Il prossimo avversario di Sinner nel terzo turno del Roland Garros

Ora Sinner se la vedrà contro un altro giocatore che conosce bene, ovvero lo svedese Mikael Ymer. Il 22enne numero 105 del mondo sta vivendo un momento molto positivo, come confermato dalla vittoria al secondo turno sul giocatore di casa Gael Monfils. Tra Sinner e Ymer ci sono due precedenti, con una vittoria a testa. In attesa del prossimo match, Sinner può già consolarsi con un premio di 113mila euro, mentre Mager saluta la Francia con 84mila euro.