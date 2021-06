Il Roland Garros sta confermando che il tennis italiano vive una sorta di età dell'oro, soprattutto a livello maschile. Dopo Fognini infatti, anche Berrettini, Sinner e Musetti hanno strappato il biglietto per il terzo turno. E il tabellone dello Slam parigino potrebbe regalare più avanti tre incroci da urlo per 3 dei nostri portacolori che potrebbero ritrovarsi ad affrontare i 3 giganti Djokovic, Nadal e Federer. Prima però, facendo gli scongiuri, gli azzurri dovranno vincere i rispettivi match dei sedicesimi.

Invasione di tennisti azzurri ai sedicesimi di finale del Roland Garros. Sono 4 i portacolori del nostro tennis che sperano di entrare nella seconda settimana dello Slam parigino. 3 di questi sono nella parte alta del tabellone, e nel caso di vittoria nel 3° turno potrebbero giocare degli ottavi da urlo. Berrettini, ovvero il nostro portacolori con la classifica migliore e 9a testa di serie, se dovesse battere Kwon Soonwoo, potrebbe ritrovarsi da avversario Roger Federer, che affronterà nell'ordine prima Cilic e poi Koepfer. Berrettini e lo svizzero si sono già affrontati in due occasioni e in entrambi i precedenti a vincere è stato il "maestro".

Sinner dopo aver vinto il derby con Mager, sfiderà l'altro giovane talento svedese Ymer. Con una vittoria, il classe 2001 potrebbe ritrovare nuovamente Rafa Nadal che prima dovrà superare Gasquet e Norrie. Il confronto sarebbe la rivincita dei quarti di finale del Roland Garros 2020, quando a trionfare fu lo spagnolo, che ha concesso il bis poi anche quest'anno a Roma.

All'orizzonte potrebbe esserci un muro da superare al Roland Garros anche per Lorenzo Musetti. Il classe 2002 di Carrara che si è preso la rivincita su Nishioka, aspetta il vincente al terzo turno di Cecchinato-De Minaur ai sedicesimi. In caso di vittoria, ecco gli ottavi contro la testa di serie numero 1 Djokovic, che invece dovrà vedersela in precedenza con Cuevas e il vincente di Duckworth-Berankis.