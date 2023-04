Berrettini parla del suo rapporto con Sinner: “Ci parlo, ma non posso essere amico di tutti” Matteo Berrettini in una lunga intervista ha parlato anche del rapporto che ha con gli altri tennisti italiani, compresi Musetti e Sinner: “Con Lorenzo ho un grande rapporto, con Jannik ci parlo”.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini sta vivendo un 2023 molto complicato. I risultati sul campo latitano, gli infortuni purtroppo lo tartassano, e deve pure sopportare tante critiche (eccessive) per la sua vita sentimentale.Ora è ai box. Rischia di saltare pure gli Internazionali d'Italia, uno dei tornei a cui tiene maggiormente. Fa da contraltare a questa sua stagione, quella di Musetti e soprattuttoSinner, che stanno tenendo alto il tricolore in questo 2023. E proprio dei giovani e già affermati tennisti italiani, Berrettini ha parlato in un'intervista.

Un sali scendi quello di Berrettini, che due anni fa si qualificò per la finale di Wimbledon, e che sui prati londinesi avrebbe senz'altro potuto dire la sua un anno fa, quando venne fermato dal Covid. Da quel momento di risultati ne ha ottenuti pochi, per uno del suo livello: due finali (Gstaad e Napoli) e quarti agli US Open. Ma tutti risultati del 2022. Quest'anno ha perso una partita che ha fatto male a Melbourne e ha vinto pochissimo, a causa anche di gravi infortuni. L'ultimo lo ha escluso dal torneo di Montecarlo e gli ha impedito di disputare quello di Madrid.

Matteo Berrettini impegnato nel torneo di Montecarlo.

Il giocatore romano rischia di saltare sia il torneo di casa che il Roland Garros, nella speranza di ripresentarsi in buone condizioni per la stagione sull'erba, la sua preferita. Mentre prova a recuperare in tempo per i grandi appuntamenti, Berrettini ha rilasciato un'intervista a Style Magazine, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con gli altri tennisti italiani e a proposito di Sinner ha detto una frase sibillina: "Noi cerchiamo di stare più uniti possibile. Con Lorenzo Sonego ci conosciamo sin da ragazzini e siamo molto legati; anche con Lorenzo Musetti il rapporto è ottimo; con Jannik Sinner parliamo meno ma è normale, non si può essere amici di tutti".

Musetti è in grande forma, ha ottenuto grandi risultati a Montecarlo e Barcellona.

Di amici veri, di amici storici, ne ha tanti, al di fuori del suo mondo, tra questi ce ne sono alcuni nomi molto noti: "Amici fuori dal campo? Quelli storici sono sempre gli stessi anche se ci vediamo raramente. Grazie al tennis, poi, ho conosciuto persone che lavorano in altri ambiti ma con cui ho molto in comune, come Alessandro Borghi e Marracash".