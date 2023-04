Il tabellone dell’ATP Madrid 2023 di tennis: Musetti dalla parte di Rune e Alcaraz Lorenzo Musetti è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Il tennista toscano è dalla parte di Carreno Busta e Rune e soprattutto di Alcaraz. Assenti Sinner, Djokovic, Nadal e Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Sorteggiato il tabellone del torneo 1000 di Madrid, che da questa stagione dura dodici giorni. Si inizia infatti mercoledì 26 aprile e termina domenica 7 maggio. Purtroppo mancano al via Djokovic, Nadal, Berrettini e Sinner, che ha dato forfait proprio all'ultimo secondo. In campo Lorenzo Musetti, che è collocato nella parte alta del tabellone, presidiata da Alcaraz e Ruud. In quella bassa Medvedev e Tsitsipas. Il torneo Mutua Madrilena Open 2023 si potrà seguire su Sky e in streaming tramite Sky Go e NOW.

A Madrid si disputa anche un importantissimo torneo femminile, la favorita è Iga Swiatek, reduce dal successo di Stoccarda. Ma occhio anche naturalmente a Sabalenka e Rybakina. In campo anche Martina Trevisan e Camila Giorgi.

Il tabellone dell’ATP Madrid di tennis: Musetti incrocia Carreno Busta e Rune

Lorenzo Musetti è una delle teste di serie, salta il primo turno ed ha un abbordabile esordio con Varillas o un qualificato. Se vincerà troverà Carreno Busta, giocatore spagnolo ostico ma che è reduce da un infortunio e che nel 2023 ha disputato solo un torneo. Se passerà agli ottavi sarà super sfida con Rune. Buono il tabellone di Sonego, che non è tra le teste di serie, ma può sfruttare un buon varco.

Leggi anche Miami Open 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo di tennis

Musetti è già al secondo turno sfiderà Varillas o un qualificato

Fognini giocherà il primo turno contro Oscar Otte

Sonego affronterà un qualificato, al secondo turno c'è Shelton

Mentre nel torneo femminile sono impegnate ben cinque giocatrice italiane, quella con maggiori chance è Martina Trevisan, inclusa tra le teste di serie.

Trevisan al secondo turno, sfiderà una qualificata

Paolini contro una qualificata al primo turno, al secondo con Pegula

Bronzetti affronterà Tsurenko, in caso di vittoria c'è Teichmann

Cocciaretto esordirà con Strycova, poi c'è Paula Badosa

Camila Giorgi al primo turno Sherif, se vince trova Kalinina

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Da quest'anno pure il torneo 1000 di Madrid si disputa nell'arco di due settimane. I big non entreranno in campo però prima di venerdì 28 aprile. La finale è in programma per domenica 7 maggio. Questo torneo ha una particolarità. La sessione serale generalmente termina molto tardi, qualche anno fa un incontro terminò alle 4 del mattino.