Lorenzo Musetti è il vincitore dell’ATP di Napoli, nel derby italiano battuto in finale Berrettini

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti ha vinto il torneo di Napoli. Il tennista di Carrara all’ombra del Vesuvio si aggiudica il secondo titolo ATP della carriera, e del 2022, dopo quello di Amburgo. Musetti ha battuto in due set in una bella finale Matteo Berrettini con il punteggio di 7-6 6-2.

La finale tutta italiana del Torneo ATP iniziato sotto un sole cocente, caldo è anche il pubblico che incita sia Musetti che Berrettini. Il più giovane sa di essere in forma e pensa di poter battere l’amico ma oggi rivale. Musetti parte bene, Berrettini è il solito leone. Il romano cancella subito una palla break, poi altre due. Il quinto game è lungo e lottato, il numero due del seeding si procura una palla break, nemmeno lui la sfrutta. Dopo 5 giochi i punti giocati sono già 44, un’enormità se si considera che in teoria ne possono bastare 24 per vincere un set. Si arriva poi spediti fino al tie-break. L’equilibrio continua fino al 3-3 quando Berrettini sbaglia un rovescio, Musetti si mette davanti, 4-3 che diventa in un attimo 6-3. Berrettini cancella i primi due, ma non il terzo. 7-6 per Lorenzo, che vince un set durato oltre un’ora e venti e con 101 punti giocati, tantissimi.

Il secondo set inizia con un break in favore di Musetti, che esalta una parte del pubblico, che per la verità è equamente diviso – uno striscione esemplifica bene il tifo: “Forza Matteo, Forza Lollo e soprattutto Forza Napoli”, perché il calcio è sempre presente. Tiene il servizio a zero Lorenzo che rapidamente si porta sul 2-0, prova a mettere le mani sulla partita e sul titolo. Il break lo mantiene, 3-1, poi 4-2 con un rovescio che strappa applausi e piace molto al pubblico napoletano, che da sempre apprezza chi ha talento. Ma i tifosi si schierano al fianco di Berrettini quando capisce che Matteo è sull’orlo della sconfitta. Non basta il supporto, arriva un altro break. La fine dell'incontro arriva dopo poco, vince Musetti con il punteggio di 7-6 6-2.