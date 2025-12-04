Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma

La Coppa del Mondo di sci alpino resta in Colorado per un'altra settimana ricca di appuntamenti, a cominciare dalla discesa maschile di Beaver Creek. Sulla pista denominata Birds of Prey oggi, giovedì 4 dicembre, si terrà la prima discesa libera maschile a partire dalle ore 19:00 italiane che come sempre potrà essere seguita dagli appassionati in diretta TV in chiaro sui canali Rai che detengono i diritti di tutto il torneo.

La seconda tappa statunitense torna al programma originario. Le nevicate abbondati e il freddo degli ultimi giorni hanno portato l'organizzazione a cambiare i piani, optando per una duplice prova cronometrata tenuta negli ultimi due giorni e le discese libere tra oggi e domani. Dopo Copper Mountain tocca ancora al Colorado ospitare gli atleti tra i quali ci sarà anche Dominik Paris per sfatare un tabù: il discesista tornerà in pista sulle nevi che non lo hanno mai visto trionfare, tanto che su 27 gare ha ottenuto appena un podio.

Dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek in diretta TV e in streaming

Quattro appuntamenti che cominceranno proprio oggi, con la prima delle due discese libere maschili in programma negli Stati Uniti. La gara comincerà alle ore 19:00 italiane e sarà possibile seguirla su Rai Sport HD che trasmette in forma gratuita tutti gli appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino. In contemporanea ci sarà anche la diretta streaming gratis offerta da RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento potrà seguire la discesa anche su Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN.

Discesa maschile a Beaver Creek di giovedì 4 dicembre: gli italiani in gara

La pista Birds of Prey è stata particolarmente indigesta per Paris che ci sarà dopo l'infortunio alla caviglia subito la settimana scorsa. L'italiano non ha mai vinto in 16 anni di gare sulle nevi del Colorado e proverà a sfatare questo tabù lanciando la sfida ai migliori, a cominciare da Marco Odermatt. Tra gli azzurri convocati ci saranno anche Marco Abbruzzese, Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Max Perathoner e Florian Schieder.