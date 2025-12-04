sport
video suggerito
video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma

Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per sfatare un tabù.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Coppa del Mondo di sci alpino resta in Colorado per un'altra settimana ricca di appuntamenti, a cominciare dalla discesa maschile di Beaver Creek. Sulla pista denominata Birds of Prey oggi, giovedì 4 dicembre, si terrà la prima discesa libera maschile a partire dalle ore 19:00 italiane che come sempre potrà essere seguita dagli appassionati in diretta TV in chiaro sui canali Rai che detengono i diritti di tutto il torneo.

La seconda tappa statunitense torna al programma originario. Le nevicate abbondati e il freddo degli ultimi giorni hanno portato l'organizzazione a cambiare i piani, optando per una duplice prova cronometrata tenuta negli ultimi due giorni e le discese libere tra oggi e domani. Dopo Copper Mountain tocca ancora al Colorado ospitare gli atleti tra i quali ci sarà anche Dominik Paris per sfatare un tabù: il discesista tornerà in pista sulle nevi che non lo hanno mai visto trionfare, tanto che su 27 gare ha ottenuto appena un podio.

Dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek in diretta TV e in streaming

Quattro appuntamenti che cominceranno proprio oggi, con la prima delle due discese libere maschili in programma negli Stati Uniti. La gara comincerà alle ore 19:00 italiane e sarà possibile seguirla su Rai Sport HD che trasmette in forma gratuita tutti gli appuntamenti della Coppa del Mondo di sci alpino. In contemporanea ci sarà anche la diretta streaming gratis offerta da RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento potrà seguire la discesa anche su Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN.

Leggi anche
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Copper Mountain: orari e programma

Discesa maschile a Beaver Creek di giovedì 4 dicembre: gli italiani in gara

La pista Birds of Prey è stata particolarmente indigesta per Paris che ci sarà dopo l'infortunio alla caviglia subito la settimana scorsa. L'italiano non ha mai vinto in 16 anni di gare sulle nevi del Colorado e proverà a sfatare questo tabù lanciando la sfida ai migliori, a cominciare da Marco Odermatt. Tra gli azzurri convocati ci saranno anche Marco Abbruzzese, Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Max Perathoner e Florian Schieder.

Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Coppa Italia
Inter-Venezia 5-1, Bonny partecipa alla festa. Missione compiuta anche per Napoli e Atalanta
Il Napoli batte il Cagliari solo ai rigori, è finita 10-9 dopo l'1-1 al 90°: ai quarti sfida Fiorentina o Como
Perché Vanja Milinkovic-Savic tira così bene rigori e calci di punizione anche se fa il portiere
Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l'Atalanta sfiderà la Juventus
Gol annullato a David in Juve-Udinese: difensore sparito in TV, mistero svelato sul fuorigioco
Il tabellone della Coppa Italia 2025/2026, il calendario e gli accoppiamenti in vista dei quarti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views