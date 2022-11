Paltrinieri trionfa nella 10 km di Eilat e vince la Coppa del Mondo 2022 in acque libere Gregorio Paltrinieri è il vincitore assoluto della FINA Marathon Swim World Series 2022. L’azzurro ha vinto a Eilat e con 2400 punti vince la Coppa del Mondo 2022, ex aequo con l’ungherese Rasovszky.

A cura di Vito Lamorte

Gregorio Paltrinieri è il vincitore assoluto della FINA Marathon Swim World Series 2022. L'azzurro ha conquistato l’oro nella 10km e con 2400 punti vince la Coppa del Mondo 2022, ex aequo con l’ungherese Kristof Rasovszky.

Gre ha chiuso col botto il suo 2022 agonistico, andandosi a prendere il successo nella quarta e ultima tappa delle World Serie del nuoto di fondo a Eilat, in Israele. Il 27enne ha fatto la gara perfetta: dopo essersi nascosto sapientemente, Paltrinieri ha condotto il gruppo a partire dal terzo giro e fino ad accelerare nella parte finale e toccando il traguardo per primo. Alle sue spalle il francese Marc Antoine Olivier e a chiudere il podio l’ungherese David Betlehem.

Ennesima grande prova di Paltrinieri e della squadra azzurra, con Domenico Acerenza, campione d’Europa in carica della specialità, che si è attestato al quinto posto portandosi alle spalle del magiaro Kristóf Rasovszky (+3.6): sesta piazza per Andrea Manzi (+5.3), settimo per Dario Verani (+7.9) e decimo per Matteo Furlan (+14.2).

Un'altra straordinaria per Gregorio Paltrinieri, che si è confermato un'atleta straordinario conducendo la gara in maniera perfetta e portando a casa un altro successo meraviglioso. Un vero fenomeno.

La classifica degli italiani in gara a Eliat per l'ultima tappa del FINA Marathon Swim World Series 2022.