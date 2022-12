Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta: programma, orari delle gare e dove vederle in diretta TV I Mondiali di nuoto in vasca corta in programma in Australia dal 13 al 18 dicembre. Tutte le informazioni sugli orari delle batterie e delle finali, con 19 italiani impegnati nelle gare trasmesse in TV in chiaro sulla Rai e su Sky.

A cura di Marco Beltrami

I Mondiali di nuoto in vasca corta si disputano in Australia dal 13 al 18 dicembre, con le gare in programma nella piscina all'aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre. Sono 19 gli atleti italiani, per 45 presenze complessive in gara, che proveranno a migliorare le 16 medaglie conquistate ad Abu Dhabi lo scorso anno.

Tra le stelle del nuoto italiano ci sono Gregorio Paltrinieri che ha vinto un oro storico nei 1500 stile libero, Simona Quadarella, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon che con Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano ha già ottenuto l'oro nella staffetta 4×100 stile libero dell'Italia e tanti altri. I Mondiali di nuoto in vasca corta saranno trasmessi in TV e in streaming in chiaro su Rai Sport e RaiPlay, e per gli abbonati su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Calendario Mondiali in vasca corta: programma e orari delle gare a Melbourne

Questo il programma completo delle gare dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne, con gli orari giorno per giorno delle batterie e delle finali. Le batterie inizieranno all'1 notte italiana, mentre semifinali e finali a partire dalle 9:30 circa.

Leggi anche Paltrinieri vince l'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali e fa la storia del nuoto azzurro

Le gare di mercoledì 14 dicembre

Batterie

01:05 – 4×50 mista mix

01:23 – 800 stile libero donne

01:54 – 100 stile libero donne

02:17 – 100 stile libero uomini

02:46 – 100 rana donne

03:06 – 100 rana uomini

03:26 – 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali

09:35 – 4×50 mista mix finale

09:42 – 800 stile libero donne finale

09:57 – 100 stile libero donne semifinali

10:08 – 100 stile libero uomini semifinali

10:25 – 100 dorso donne finale

10:32 – 100 dorso uomini finale

10:45 – 100 rana donne semifinali

10:57 – 100 rana uomini semifinali

11:14 – 50 farfalla donne finale

11:20 – 50 farfalla uomini finale

11:32 – 4×200 stile libero donne finale

Le gare di giovedì 15 dicembre

Batterie

01:05 – 50 dorso donne

01:19 – 50 dorso uomini

01:33 – 200 farfalla donne

01:48 – 200 farfalla uomini

02:04 – 100 misti donne

02:17 – 100 misti uomini

02:29 – 400 stile libero uomini

02:57 – 4×50 stile libero donne

03:04 – 4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali

09:35 – 100 stile libero donne finale

09:42 – 100 stile libero uomini finale

09:48 – 50 dorso donne semifinali

09:59 – 50 dorso uomini semifinali

10:14 – 200 farfalla donne finale

10:23 – 200 farfalla uomini finale

10:37 – 100 rana donne finale

10:44 – 100 rana uomini finale

10:57 – 100 misti donne semifinali

11:14 – 100 misti uomini semifinali

11:31 – 400 stile libero uomini finale

11:46 – 4×50 stile libero donne finale

11:54 – 4×50 stile libero uomini finale

Le gare di venerdì 16 dicembre

Batterie

01:05 – 4×50 stile libero mix

01:22 – 200 rana donne

01:43 – 200 rana uomini

02:02 – 50 stile libero donne

02:20 – 50 stile libero uomini

02:41 – 4×200 stile libero uomini

03:00 – 1500 stile libero donne

Finali e semifinali

09:35 – 4×50 stile libero mix finale

09:42 – 200 rana donne finale

09:51 – 200 rana uomini finale

10:06 – 50 dorso donne finale

10:12 – 50 dorso uomini finale

10:25 – 50 stile libero donne semifinali

10:41 – 50 stile libero uomini semifinali

10:56 – 100 misti donne finale

11:04 – 100 misti uomini finale

11:16 – 1500 stile libero donne finale

11:45 – 4×200 stile libero uomini finale

Le gare di sabato 17 dicembre



Batterie

01:05 – 4×50 mista donne

01:15 – 4×50 mista uomini

01:25 – 400 misti donne

01:50 – 400 misti uomini

02:14 – 100 farfalla donne

02:25 – 100 farfalla uomini

02:45 – 50 rana donne

03:00 – 50 rana uomini

03:18 – 800 stile libero uomini

Finali e semifinali

09:35 – 4×50 mista donne finale

09:43 – 4×50 mista uomini finale

09:50 – 800 stile libero uomini

10:11 – 100 farfalla donne semifinali

10:22 – 100 farfalla uomini semifinali

10:40 – 400 misti donne finale

10:50 – 400 misti uomini finale

11:07 – 50 rana donne semifinali

11:17 – 50 rana uomini semifinali

11:33 – 50 stile libero donne finale

11:39 – 50 stile libero uomini finale

Le gare di domenica 18 dicembre

Batterie

01:05 – 200 stile libero donne

01:27 – 200 stile libero uomini

01:51 – 200 dorso donne

02:10 – 200 dorso uomini

02:24 – 4×100 mista donne

02:37 – 4×100 mista uomini

Finali

09:35 – 100 farfalla donne finale

09:42 – 100 farfalla uomini finale

09:49 – 50 rana donne finale

10:01 – 50 rana uomini finale

10:08 – 200 dorso donne finale

10:22 – 200 dorso uomini finale

10:36 – 200 stile libero donne finale

10:50 – 200 stile libero uomini finale

11:03 – 4×100 mista donne finale

11:19 – 4×100 mista uomini finale

Dove vedere i Mondiali di nuoto 2022 in diretta TV e streaming

Dove vedere i Mondiali di nuoto in TV? Le gare saranno in programma dal 14 al 18 dicembre saranno trasmesse in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai Sport. Sarà possibile vedere i Mondiali di Melbourne anche su su Sky Sport e in programma sui canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201, 204 del satellite), con sintesi che andranno in scena anche su Sky Sport 24. Per quanto riguarda la diretta streaming dei Mondiali, basterà sintonizzarsi con dispositivi fissi e portatili sulla piattaforma RaiPlay, mentre gli abbonati Sky potranno usare l'app loro dedicata Sky Go. Si potrà anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sul servizio live on demand di NOW