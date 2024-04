video suggerito

"Sainz festeggiato freddamente per il podio nel GP Giappone": nuove accuse contro la Ferrari Dalla Spagna arrivano nuove accuse contro la Ferrari dopo la fine della gara del GP del Giappone della Formula 1 2024: nel mirino i freddi festeggiamenti dei meccanici per il podio conquistato dallo spagnolo Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la doppietta di Melbourne, nella gara del GP del Giappone della Formula 1 2024 la Ferrari è stata grande protagonista pur dovendo tornare ad assistere al dominio della Red Bull che a Suzuka piazza la terza doppietta stagionale su quattro gare con Verstappen ancora una volta davanti a Perez. La scuderia di Maranello si è confermata seconda forza del mondiale con Carlos Sainz che è salito sul podio effettuando due sorpassi decisivi nell'ultimo stint prima sulla McLaren di Lando Norris e poi, lasciato libero da ordini di scuderia, sulla SF-24 del compagno di squadra Charles Leclerc, autore di una grande rimonta dopo esser partito 8° che gli è valsa anche il titolo di miglior pilota di giornata (consolazione che non è servita a placare la delusione del monegasco).

Com'era già accaduto nella prima gara della stagione nel momento in cui era palese che avesse un passo migliore rispetto al compagno (cioè nel finale quando il madrileno aveva appena montato un nuovo set di gomme hard mentre Leclerc, essendo su una strategia ad una sosta, montava pneumatici vecchi di 20 giri), contrariamente a quanto si poteva ipotizzare prima del campionato, la Ferrari ha lasciato libero Carlos Sainz di attaccare e sorpassare Charles Leclerc soffiandogli così il podio. E come accaduto in Bahrain, anche dopo la fine della corsa sul circuito di Suzuka il terzo posto dello spagnolo non è stato festeggiato con grande entusiasmo dai meccanici e dai tecnici del Cavallino che, nel parco chiuso, si sono avvicinati al pilota congratulandosi velocemente con lui per poi concentrarsi sulla monoposto.

Una situazione totalmente diversa rispetto a quanto visto in Australia dove, nel momento in cui i due si trovavano in testa alla gara dopo il ritiro di Verstappen, per non mettere a repentaglio la possibilità di ottenere una vittoria al 26enne di Monte Carlo dal muretto fu dato il perentorio ordine di scuderia di non duellare con lo spagnolo per il successo che poi fu ovviamente celebrato con una grande festa cominciata proprio con una calorosissima accoglienza all'arrivo nel parco chiuso. Scene di giubilo che però in Spagna sembrano aver già dimenticato dato che, al termine della gara del GP del Giappone, sono tornate prepotentemente in auge le polemiche riguardo ad una certa freddezza della Ferrari nei confronti del proprio beniamino Carlos Sainz (dovuta, secondo loro, al fatto che andrà via al termine della stagione per fare spazio a Lewis Hamilton) i cui risultati non sarebbero accolti con la stessa gioia con cui invece sono accolti quelli del compagno di squadra Charles Leclerc (il cui contratto è stato invece rinnovato "per molti altri anni").

Diverse testate iberiche, dopo la conclusione della corsa giapponese, hanno infatti postato il video in cui si vede l'accoglienza da parte dei tecnici Ferrari al momento dell'arrivo di Sainz nel parco chiuso dopo aver conquistato il 3° posto che vale un posto sul podio corredato da commenti che evidenziano questa presunta freddezza nei suoi confronti da parte degli uomini della scuderia di Maranello: "Ancora una volta, la festa dei pochi meccanici Ferrari con Carlos Sainz è stata davvero fredda" si legge difatti in numerosi post che contengono il video dell'arrivo del madrileno nel sottopodio al termine della gara di Suzuka. Evidente che in Spagna non hanno preso benissimo la scelta fatta dalla Ferrari in vista della prossima stagione, ma è altrettanto evidente che a distanza di due settimane hanno già dimenticato i grandi festeggiamenti messi in atto per celebrare l'epico successo dello spagnolo a Melbourne.

