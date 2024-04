video suggerito

Leclerc eletto miglior pilota nel GP Giappone, la sua reazione in radio è rabbiosa: “Fan***o” Il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo la rimonta fino al 4° posto è stato eletto miglior pilota della gara del GP del Giappone della Formula 1 2024 ma ciò non ha placato la sua delusione: nel team radio col muretto della scuderia di Maranello dopo la bandiera a scacchi il monegasco non ha nascosto la propria insoddisfazione per l’esito della corsa sul circuito di Suzuka. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc, pur essendo finito 4° al traguardo, è stato il grande protagonista del GP del Giappone della Formula 1 2024 dominato dalle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Il monegasco, partito ottavo a causa di un mezzo disastro in qualifica, grazie ad una sorprendente strategia ad una sosta (resa possibile da un lunghissimo stint iniziale con le gomme medie) ha difatti messo in piedi una grande rimonta che lo ha portato ad essere in posizione da podio a pochi giri dalla conclusione, prima cioè che il compagno di squadra Carlos Sainz, lasciato libero di attaccarlo dal muretto della scuderia di Maranello, sfruttando gli pneumatici più freschi lo superasse soffiandogli la terza posizione.

Una prestazione, quella del monegasco, che è stato comunque molto positiva tanto da meritarsi il titolo di "Driver of the day" risultando il più votato a livello mondiale dagli appassionati di Formula 1 chiamati ad eleggere il miglior pilota della gara andata in scena sul circuito di Suzuka. Un risultato che però non ha esaltato Charles Leclerc che nel team radio con il muretto Ferrari dopo la bandiera a scacchi ha mostrato il proprio malcontento per un quarto posto che non lo ha per nulla soddisfatto: "Grazie, ma fan***o , sono arrivato 4°. Pensavo che avremmo potuto fare qualcosa di meglio ad un certo punto. È la vita" ha difatti risposto un arrabbiato monegasco al suo ingegnere di pista che gli aveva fatto i complimenti per la bella prestazione offerta in gara: "Sei stato scelto come pilota della giornata. Tutta la gara è stata ben gestita" le parole di Xavi Marcos che, pur concordando sul fatto che ad un certo punto le aspettative erano più alte, ha comunque cercato di consolare il proprio pilota ("Sì, anch'io. Ma è stata comunque un'ottima rimonta" ha difatti chiosato il tecnico spagnolo).

Un malcontento per il risultato ottenuto nel GP del Giappone che Charles Leclerc non ha nascosto nemmeno quando si è presentato davanti alle telecamere per le consuete interviste post-gara: "Del feeling con la macchina e delle prestazioni sono contento, ma se guardiamo il weekend nel suo complesso non posso essere contento. Se fossi contento per un 4° posto allora è meglio che stia a casa, quindi non sono assolutamente contento. Devo lavorare per migliorare in qualifica: è da due volte che non faccio bene. Devo capire cosa sbaglio nel giro di lancio" ha difatti detto il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky al termine della corsa di Suzuka conclusa con il titolo di miglior pilota di giornata e un 4° posto che però non lo hanno per nulla soddisfatto.

Formula 1 News Calendario Classifica segui