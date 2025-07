video suggerito

Leclerc guida al buio a Silverstone, lunga escursione fuoripista: l'allarme in radio Il pilota della Ferrari taglia ben tre curve andando dritto sull'erba a velocità sostenuta a causa delle condizioni probitive della pista di Silverstone per la pioggia. "Non riesco a vedere niente!".

La manovra pericolosa di Charles Leclerc a causa della forte pioggia scandisce bene le difficoltà dei piloti nel tenere il controllo delle monoposto durante il Gran Premio di Silverstone. Le condizioni proibitive della pista hanno costretto il driver della Ferrari a prendersi un rischio incredibile alla Becketts: è andato lungo all'uscita di una curva e ha tenuto una traiettoria inusuale pur di rientrare sull'asfalto. Ci è sì riuscito ma lo ha fatto tagliando ben tre tornanti, andando dritto sull'erba a velocità sostenuta fino a guadagnare di nuovo la carreggiata. È stato come guidare al buio a causa della visibilità impossibile per la nuvola d'acqua nebulizzata e per lo "sporco" e il monegasco ne ha pagato le conseguenze dirette, per sua fortuna restando in gara.

Il Team Radio di Leclerc: "Ho acqua nella visiera, non vedo niente!"

Nel Team Radio Leclerc ha chiarito qual è la situazione in cui è costretto a condurre la Rossa. In quel momento la corsa è al Giro numero 12 ma il temporale ha reso infido il tracciato britannico. E c'è dell'altro con cui fare i conti. "Ho dell'acqua che entra nella mia visiera – le parole del numero 16 della Ferrari -. Non riesco a vedere niente! È come essere colpito da un enorme schizzo d'acqua". È sufficiente questa frase per dare un senso a quel "lungo" pazzesco di cui è stato protagonista. Lo stesso Lewis Hamilton poco dopo è vittima della situazione estrema dell'asfalto: prima dell’ingresso della SC Lewis ha perso la posizione per mano di Gasly e Ocon. Via radio il campione inglese ha sottolineato come sia assurdo continuare a guidare in quel modo ma il Gran Premio può continuare grazie a un diradamento di quella coltre grigia di nubi che ha imperversato sulla corsa.

L'ingresso della Safety Car ricompatta il gruppo ma non c'è nemmeno il tempo di prendere atto che il meteo è più indulgente e la corsa subisce un altro stop temporaneo, questa volta a causa dell'incidente di Hadjar, finito a muro in curva 9 dopo aver perso il controllo della monoposto. Il pilota francese ha fatto sapere al muretto di stare bene ma la sua Racing Bulls è completamente distrutta. La sua carambola, però, ha avuto anche altre conseguenze: prima dell'impatto, hadjar ha tamponato Kimi Antonelli che era davanti a lui. Il pilota italiano della Mercedes resta in pista ancora per un po' poi viene richiamato ai box per le condizioni della sua vettura, malconcia dopo il tamponamento.