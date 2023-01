Sainz epico alla Dakar, si ribalta sulle dune e lo portano via: in elicottero il colpo di scena Carlos Sainz protagonista di un brutto incidente sulle dune del deserto alla Dakar. In un primo momento il ritiro sembrava inevitabile, ma l’esperto campione non è abituato a mollare e ha deciso di tornare in gioco durante il viaggio in ospedale.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Sainz si sta confermando come uno dei grandi protagonisti della 45a edizione della Dakar. Il 61enne campione spagnolo che ha vinto l'iconica gara in tre occasioni, già nei giorni scorsi ha dimostrato che il tempo sembra essersi fermato, giovando anche della collaborazione del figlio omonimo star della Formula 1 e pilota Ferrari. Purtroppo però per lui le cose non sono andate benissimo nelle scorse ore, visto che è rimasto coinvolto in un brutto incidente.

Carlos Sainz Cenamor stava guidando la sua Audi ibrida nella nona tappa della Dakar, quando ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Intorno al chilometro 16 lui e il suo "compagno di viaggio" Lucas Cruz sono stati messi a dura prova dai pericoli del deserto. Una duna bassa si è rivelata una trappola per la coppia: l'Audi RS Q e-tron E2 in fase di discesa, è finita con la parte anteriore nella sabbia e si è poi ribaltata, finendo la sua corsa a testa in giù. Grande spavento per i piloti e gli addetti ai lavori che hanno assistito all'incidente, che hanno subito prestato soccorso al pilota e al suo storico navigatore

Sia Carlos Sainz e Lucas Cruz sono riusciti ad uscire dal mezzo abbastanza provati, e con alcuni dei presenti hanno provveduto a sollevare la vettura, riportandola con le ruote sulla sabbia, in posizione corretta. Fortunatamente il fatto che Sainz senior procedesse a velocità moderata, proprio alla luce del tratto non semplice, ha evitato conseguenze ben più gravi, anche se l'Audi è sembrata compromessa.

Leggi anche Clamorosa minaccia Ferrari alla Formula 1: il trattamento riservato alla Red Bull non è piaciuto

La botta comunque è stata forte, e comunque il pluricampione della Dakar ha subito accusato dei dolori al torace e alla schiena. Proprio per questo è stato trasferito in ospedale con l'ausilio di un elicottero, in maniera da permettergli di sottoporsi agli esami e alle radiografie del caso. Inizialmente, come confermato anche dai canali ufficiali della competizione, il suo ritiro è apparso inevitabile. Una brutta notizia per tutti gli appassionati, ma che è stata quasi prontamente smentita: poco dopo infatti ecco il clamoroso dietrofront.

Stando a quanto confermato dalla stampa spagnola infatti, mentre si trovava in volo, Sainz avrebbe chiesto al pilota dell'elicottero di tornare indietro, intenzionato a riprendere la gara, con l'ausilio poi del veicolo di assistenza. Carlos Sainz Cenamor è un vero e proprio uomo d'acciaio. Con lui in gioco, le emozioni sono sempre dietro l'angolo.