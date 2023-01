Carlos Sainz spunta su una roccia in mezzo al deserto alla Dakar: deve salvare suo padre Il pilota della Ferrari Carlos Sainz si è reso protagonista di un gesto inaspettato e tempestivo alla Dakar 2023 per salvare suo padre.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Sainz Cenamor vera e propria icona del rally ha trasmesso a suo figlio omonimo la passione per i motori. Carlos Sainz Jr però ha preferito cimentarsi con un altro tipo di bolidi, come confermato dalla sua brillante carriera in Formula 1. Quando papà chiama e gli impegni con la Ferrari lo consentono, il più giovane dei Sainz però risponde "obbedisco". E infatti il classe 1994 non ha perso occasione per dare una mano al campione al 61enne in occasione della Dakar 2023.

Il Rally Dakar è una competizione iconica giunta alla 45a edizione. Per la quarta volta la gara che prevede 14 tappe si svolgerà tutta in Arabia Saudita, mettendo a dura prova i piloti, che dovranno dimostrare tutta la loro abilità e soprattutto la tenuta mentale. Carlos Sainz Senior è una delle star di questa storica corsa che ha vinto in tre occasioni, nel 2010, nel 2018 e nel 2020 (è stato anche due volte campione del mondo). Al suo fianco come documentato anche sui social è arrivato il suo rampollo, che con entusiasmo si è messo al servizio del suo "vecchio".

E le cose per entrambi sono andate benissimo, a giudicare da come è iniziata per loro la Dakar 2023. Carlos Sainz infatti ha vinto la prima tappa tra le auto, dopo il prologo. L'esperto pilota spagnolo nella giornata di ieri, si è imposto nella gara che prevedeva un "anello" di 368 chilometri sulla costa occidentale dell'Arabia Saudita. 23 i secondi di vantaggio su un'altra leggenda della Dakar nonché tra i favoriti ovvero il francese Sébastien Loeb.

E ad accompagnare il vincitore al traguardo c'era proprio il figlio Carlos Sainz Jr. Una soddisfazione enorme per il pilota di Formula 1 in forza alla Ferrari, che è stato di grande aiuto per il papà, anche in gara. Infatti fondamentale un suo intervento per impedire al genitore di commettere un errore che sarebbe potuto costargli caro. La scena è stata immortalata in un video che è poi diventato molto popolare su Twitter.

Mentre l'Audi ibrida di Sainz Senior sfrecciava nel deserto roccioso, ecco spuntare il figlio che salito su un masso ha cercato con ampi cenni di avvertire il papà. In pratica infatti il pilota non poteva rendersi conto che sulla sua "strada" c'era un pericoloso passaggio reso ancor più complicato dalla presenza di una roccia. Carlos Sainz jr è riuscito nel suo intento portando entrambe le braccia in alto e in basso, come a dire "rallenta!". Ha letteralmente salvato il papà da un possibile incidente, con un gesto tempestivo e intelligente. Missione compiuta visto, che papà Sainz ha capito al volo. Buon sangue non mente.