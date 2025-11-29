Piastri fa la pole al GP Qatar: sarà lotta con Norris e Verstappen, Ferrari disastrosa

Oscar Piastri dopo aver vinto la gara Sprint si prende in Qatar anche la pole position. L'australiano precede Norris e Verstappen. Leclerc solo decimo, Hamilton addirittura fuori in Q1. Per la Ferrari sarà una gara in salita. Antonelli quinto, dietro Russell.

Q1: sessione intensissima. I tempi si abbassano e di tanto. La Ferrari in avvio è subito in difficoltà con entrambi i piloti. Piastri si mette al comando, Alonso è pimpante. Poi all'improvviso tirano un fuori un giro da 1.20.6 invece Hadjar e Gasly che guardano tutti dall'alto. Tornano in pista tutti e i big si mettono al sicuro: Norris, Piastri, Russell, Verstappen e Antonelli. Leclerc si mette al sicuro e chiude nono. Hamilton è eliminato con Tsunoda, Ocon, Stroll e Colapinto.

Q2: Verstappen si mette davanti, Piastri lo supera con un tempo pazzesco scendendo sotto il muro dell'1.20. Leclerc torna in pista per il secondo tentativo prima degli altri per piazzare il colpo, il risultato non è positivo. Tocca fare un altro tentativo. Mentre Antonelli si mette al sicuro e Norris rischia a causa di un track limits. Il finale è thrilling. Perché Norris deve fare il giro, Antonelli e Leclerc vanno a caccia della qualificazione. Passano tutti i big. Fuori invece Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto e Albon.

Q3: nel momento della verità Norris fa un giro fenomenale e per 35 millesimi si mette davanti a Piastri, poi Russell e Verstappen. Antonelli è dietro ad Hadjar. Leclerc scende in pista e fa un 360 gradi pazzesco, scenico come pochi. Primo tentativo, però, andato. Nel momento della verità Norris sbaglia, Piastri è perfetto e si prende la pole. Leclerc fa il giro con gomma usata e chiude con il decimo tempo, è l'ultimo dei primi.

Griglia di Partenza del GP Qatar

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls)

4ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)

8ª fila: Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)