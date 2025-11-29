Ferrari il deserto è rosso, Sprint Race horror in Qatar: Piastri vince davanti a Russell

Oscar Piastri concretizza. Dopo la pole position ottiene pure la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Sul mini podio con lui Russell e Norris. Quarto Verstappen. Per la Ferrari è stata pura sofferenza: Leclerc tredicesimo, Hamilton diciassettimo.

Leclerc parte malissimo: perde subito quattro posizioni

Hamilton parte dai box, perché cambia l'assetto. Piastri è perfetto al via, parte bene e tiene la prima posizione davanti a Russell e scappa. L'australiano fa il ritmo e va. Dietro c'è un magnifico Tsunoda che parte a razzo lavora alla grande per Verstappen che vola subito al quarto posto, grazie a una partenza lenta di Alonso. Dietro c'è un Leclerc che sonnecchia e scende addirittura tredicesimo, quattro posizioni perse al via.

Antonelli supera Alonso, Ferrari a fondo

Poi non accade praticamente nulla. Con una serie di trenini che ammazzano lo spettacolo. Leclerc commette un errore, Lawson lo supera, ma la manovra non è legale ed è costretto a ridargli la posizione. Così Leclerc torna tristemente tredicesimo. Mentre Antonelli supera Alonso ed è sesto. Tsunoda viene penalizzato di 5 secondi per aver superato i track limits ed è un bel problema. Stroll va ai box e lascia la diciassettesima posizione a Hamilton.

Piastri vince, Norris allunga su Verstappen

Piastri vince in scioltezza davanti a Russell e Norris. Quarto Verstappen. Quinto Antonelli davanti a Tsunoda, Alonso e Sainz. Leclerc e Hamilton malinconicamente lontani, anzi, lontanissimi. Antonelli dopo la gara viene penalizzato e scivola sesto, guadagna comunque tre punti.

Nella corsa al Mondiale sorridono le McLaren, entrambe davanti a Verstappen, che perde un solo punto da Norris e tre da Piastri, che comunque resta lontano. Norris sa che se vincerà domenica il GP del Qatar sarà campione del mondo.