Formula 1
video suggerito
video suggerito

Ferrari il deserto è rosso, Sprint Race horror in Qatar: Piastri vince davanti a Russell

Piastri vince la Sprint Race del GP Qatar. Russell secondo davanti a Norris e Verstappen. Leclerc tredicesimo, Hamilton diciassettesimo. In serata le Qualifiche.
Segui ora Fanpage.it nel tuo feed di Google.
A cura di Alessio Morra
2 CONDIVISIONI
Immagine

Oscar Piastri concretizza. Dopo la pole position ottiene pure la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Sul mini podio con lui Russell e Norris. Quarto Verstappen. Per la Ferrari è stata pura sofferenza: Leclerc tredicesimo, Hamilton diciassettimo.

Leclerc parte malissimo: perde subito quattro posizioni

Hamilton parte dai box, perché cambia l'assetto. Piastri è perfetto al via, parte bene e tiene la prima posizione davanti a Russell e scappa. L'australiano fa il ritmo e va. Dietro c'è un magnifico Tsunoda che parte a razzo lavora alla grande per Verstappen che vola subito al quarto posto, grazie a una partenza lenta di Alonso. Dietro c'è un Leclerc che sonnecchia e scende addirittura tredicesimo, quattro posizioni perse al via.

Antonelli supera Alonso, Ferrari a fondo

Poi non accade praticamente nulla. Con una serie di trenini che ammazzano lo spettacolo. Leclerc commette un errore, Lawson lo supera, ma la manovra non è legale ed è costretto a ridargli la posizione. Così Leclerc torna tristemente tredicesimo. Mentre Antonelli supera Alonso ed è sesto. Tsunoda viene penalizzato di 5 secondi per aver superato i track limits ed è un bel problema. Stroll va ai box e lascia la diciassettesima posizione a Hamilton.

Leggi anche
Leclerc disperato: "Pensavo di mettere la Ferrari al muro". Team radio lampante dopo la Sprint

Piastri vince, Norris allunga su Verstappen

Piastri vince in scioltezza davanti a Russell e Norris. Quarto Verstappen. Quinto Antonelli davanti a Tsunoda, Alonso e Sainz. Leclerc e Hamilton malinconicamente lontani, anzi, lontanissimi. Antonelli dopo la gara viene penalizzato e scivola sesto, guadagna comunque tre punti.

Nella corsa al Mondiale sorridono le McLaren, entrambe davanti a Verstappen, che perde un solo punto da Norris e tre da Piastri, che comunque resta lontano. Norris sa che se vincerà domenica il GP del Qatar sarà campione del mondo.

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
2 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Piastri vince la Sprint Race del Qatar. La Ferrari è un pianto, alle 19 le Qualifiche
Ferrari, il deserto è terribilmente rosso, Sprint Race horror in Qatar: Piastri vince davanti a Russell
Leclerc disperato: "Pensavo di mettere la Ferrari al muro". Team radio lampante dopo la Sprint
La frustrazione di Hamilton dopo la Sprint: "Come abbiamo fatto a peggiorare la macchina?"
Il Mondiale passa dal Qatar: quello che c'è da sapere sul Gran Premio che può decidere il titolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views