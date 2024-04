video suggerito

Petrucci bloccato a letto dopo l'incidente, si nutre con una siringa: "Devono operarmi ancora" Il pilota condivide sui social aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l'incidente. A fargli compagnia c'è un collega speciale, Dovizioso, con il quale dialoga a distanza. C'è anche una terza persona che, a sorpresa, incoraggia entrambi.

"Miglioro piano piano". Danilo Petrucci è immobilizzato nel letto d'ospedale dove è ricoverato da qualche giorno in seguito all'incidente durante un allenamento in motocross a Cingoli (in provincia di Macerata). I social network sono la sua finestra sul mondo, li usa per comunicare come sta, quali sono le sue condizioni, quali saranno i prossimi passi clinici prima di ragionare sui possibili tempi di recupero in previsione del Mondiale Superbike che correrà per il Team Barni conducendo una Panigale V4R.

Nell'ultimo aggiornamento ha condiviso due foto: la sua e quella del tavolino sul quale c'è il pasto che proverà a consumare in maniera poco ortodossa.

Oggi riprovo a mangiare… – si legge nel post pubblicato su Facebook -. Non mi era mai successo di farlo con una siringa. Quella a sinistra è pasta con i broccoli e il tacchino. Devono operarmi ancora alla clavicola ma miglioro piano piano. Non riesco a parlare e scrivere bene. Vi ringrazio ancora per l’affetto.

‘Petrux' si è fratturato la mandibola ("s'è rotta i due parti") e la clavicola a causa della caduta rovinosa e per questo, considerata la vicinanza del primo appuntamento iridato (20-21 aprile, ad Assen) sarà costretto a saltare almeno la tappa olandese. Per adesso può solo avere pazienza.

Il dialogo a distanza con un altro pilota infortunato (pure lui internato in una struttura sanitaria per curarsi) lo aiuta a trascorrere il tempo. È con Andrea Dovizioso che parla sfruttando la possibilità di commentare le immagini e le frasi del collega centauro – anche lui vittima di un ruzzolone – che adesso si trova in ospedale a Sassari e ha fornito tramite Instagram un aggiornamento incoraggiante sulla propria situazione di salute.

Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il prof. @giuseppeporcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un'operazione lunga, ma perfettamente riuscita. Ora mi aspetta @fabrifisio e il @fisiologycenter per tutta la riabilitazione. La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia. Vi aggiornerò nei prossimi giorni.. per ora, nuovamente, grazie! Vi leggo. P.S.: Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero @petrux9?.

La replica di Petrucci non si è fatta attendere: "Questa volta abbiamo fatto un capolavoro in contemporanea". Ce n'è stata anche una terza a sorpresa, quella del cantante, Lorenzo Jovanotti. che nel 2023 cadde dalla bici fratturando clavicola e femore. "Se ti serve un pezzo di clavicola me ne è avanzata un po'…". Sperando che non serva.