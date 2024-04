video suggerito

Danilo Petrucci cade in allenamento, frattura di clavicola e mandibola: sarà operato Brutto infortunio per Danilo Petrucci, che dopo una caduta in allenamento ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Sarà sottoposto a intervento chirurgico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Danilo Petrucci ha riportato una brutta caduta durante un allenamento e si è fratturato la clavicola destra e la mandibola. Il pilota ternano della Barni Spark Racing Team si trovava a Cingoli per allenarsi in vista del round di Assen del Mondiale Superbike del 19-21 aprile.

Il comunicato del team:"A seguito di una caduta durante un allenamento con la moto da cross Danilo Petrucci ha riportato la frattura della clavicola destra e della mandibola. Il pilota del Barni Spark Racing Team è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto a intervento chirurgico. Danilo si trovava a Cingoli, per una giornata di preparazione al prossimo round del WorldSBK".

In questo momento Danilo Petrucci è sesto nel Mondiale Superbike: il 33enne è in piena lotta per il titolo della categoria Indipendenti con la Ducati di Barni, ma quasi sicuramente salterà la tappa olandese e perderà punti preziosi in ottica campionato.

Non è un buon periodo per i motociclisti italiani, visto che un paio di giorni fa anche Andrea Dovizioso è stato protagonista di un brutto incidente.