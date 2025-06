video suggerito

Ceccon resta imbottigliato nel traffico e salta la gara a Merano: autostrada bloccata da un incidente A Merano tutti si aspettavano di rivedere Ceccon dopo la preparazione svolta in Australia, ma un maxi ingorgo gli ha fatto saltare la gara d'esordio del Cool Swim Meeting.

A cura di Ada Cotugno

A Merano tutti aspettavano di poter vedere Thomas Ceccon nei 50 metri stile libero del Cool Swim Meeting, ma sfortunatamente il nuotatore non si è presentato all'appuntamento. Non è stata una dimenticanza, ma un imprevisto bruttissimo che gli ha impedito di prendere parte alla prima giornata dell'evento: l'atleta veneto è rimasto bloccato in un ingorgo sull'autostrada A22, provocato da un incidente che ha paralizzato tutti i veicoli. Un ritardo non previsto che gli ha fatto slittare la prima apparizione ufficiale dopo il rientro dall'Australia, dove da gennaio ad aprile si è ritirato per potersi allenare. A Merano ci sarebbe stato il grande ritorno davanti al pubblico italiano che dovrà pazientare ancora un po' prima di rivederlo in acqua.

Ceccon salta la gara a causa del traffico

Sembra una scusa banale ma è quello che è accaduto realmente al nuotatore veneto, rimasto bloccato in autostrada mentre cercava di raggiungere il Cool Swim Meeting di Merano in tempo per l'esordio. Un ingorgo nato da un incidente stradale ha bloccato l'intera tratta e anche il campione olimpico, medaglia d'oro nei 100 metri dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dovuto pazientemente attendere prima di poter arrivare a destinazione, sfortunatamente quando la gara era già conclusa.

La corsia numero 3 destinata a Ceccon è rimasta vuota e il pubblico è rimasto amareggiato per l'assenza del campione che aveva scelto Merano per inaugurare la nuova stagione agonistica. Dopo il periodo di preparazione trascorso in Australia l'italiano voleva rimettersi alla prova per testare la sua condizione fisica, ma ha dovuto far slittare la sua prima gara: l'assenza all'esordio non compromette la partecipazione al meeting e il nuotatore sarà presente per le gare di 100 e 200 metri stile libero, 50 e 100 metri farfalla, 100 metri dorso e 50 metri rana, sperando di non trovare ostacoli sulla sua strada nei prossimi giorni.