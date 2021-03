Il primo giorno dei test prestagionali 2021 della Formula 1 è stata l'occasione per vedere per la prima volta in pista la nuova coppia di piloti Ferrari composta da Carlos Sainz e Charles Leclerc e, soprattutto, la nuova SF21, la monoposto con cui Maranello vuole riscattarsi dopo la pessima stagione 2020. Se il pilota spagnolo può ritenersi soddisfatto del quinto miglior tempo ottenuto scendendo in pista Sakhir nella sessione pomeridiana, lo stesso non può fare il monegasco. Ma, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non tanto per aver chiuso con l'11ª prestazione cronometrica di giornata e per aver preso oltre un secondo e tre decimi dal neo compagno di squadra, bensì per quanto avvenuto a dieci minuti dalla fine della sessione mattutina quando la sua monoposto ha perso potenza in rettilineo costringendo lo stesso ferrarista a parcheggiare, scendere dalla vettura e aiutare i commissari di pista a spingere a mano la macchina per portarla in una zona sicura.

A spiegare perché la Ferrari di Leclerc si è fermata durante il primo giorno di test prestagionali della Formula 1 2021 è stato lo stesso pilota monegasco che al termine del day-1 a riguardo ha dichiarato: "Dai dati in nostro possesso c'è stata una piccola anomalia per quanto riguarda la combustione. Così abbiamo fermato la macchina solo a scopo precauzionale. Fortunatamente era solo dieci minuti prima della fine della sessione, dunque questo problema non ci è costato troppo tempo in pista".

Allo stesso modo Charles Leclerc ha spiegato perché non è assolutamente preoccupato dal fatto di esser andato un secondo e tredecimi più lento di Carlos Sainz a parità di macchina e di mescola in questo debutto a bordo della SF21: "È andata abbastanza bene oggi – ha detto infatti il monegasco della Ferrari dopo la prima giornata di test ufficiali -! Anche se le condizioni erano molto difficili, molto caldo e scivoloso, ventoso. Alla fine abbiamo avuto una buona correlazione tra i dati al simulatore e quelli in pista, il che è sempre buono. Le sensazioni per ora sono buone".