I risultati della prima giornata dei test prestagionali ufficiali della Formula 1 in vista del Mondiale 2021 iniziati oggi sul circuito di Sakhir in Bahrain: in una sessione caratterizzata dal forte vento e dalla sabbia del deserto in pista a volare sono Max Verstappen e la Red Bull che nel miglior giro lanciato fermano il cronometro sull'1:30.674 precedendo di 215 millesimi Lando Norris della McLaren e di 472 millesimi Esteban Ocon dell'Alpine F1 che, come l'olandese, ha girato sia nella sessione della mattina che in quella pomeridiana.

Inizio non brillante per la nuova Ferrari SF21 con Charles Leclerc (costretto a interrompere anticipatamente la sessione mattutina a causa di un improvviso calo di potenza della sua monoposto), autore dell'undicesimo miglior crono di giornata, che si è visto superare al pomeriggio dal neo compagno di squadra Carlos Sainz (5° a 1,245 secondi dal miglior tempo di Verstappen) che gli ha rifilato oltre un secondo e tre decimi al primo confronto ufficiale in pista. Debutto deludente dunque per il monegasco del Cavallino che si è visto superare anche dall'Aston Martin di Lance Stroll (4°, +1.108), dall'altro pilota McLaren Daniel Ricciardo (7°, +1.529), da entrambi gli alfieri dell'Alpha Tauri Pierre Gasly (8°, +1.557) e il rookie Yuki Tsunoda (9°, +2.053), ma soprattutto da Antonio Giovinazzi, vera sorpresa di giornata, che con la sua Alfa Romeo motorizzata Ferrari ha chiuso con il sesto miglior crono ad un secondo e 271 millesimi dal leader ma appena 26 millesimi dietro il primo pilota della scuderia di Maranello.

Debutto ancora peggiore per la Mercedes che, dopo aver dovuto alzare bandiera bianca alla mattina con Valtteri Bottas, out dopo appena sei giri a causa di un problema al cambio che ha stupito anche il team principal Toto Wolff, non ha brillato con Lewis Hamilton capace di mettere a segno solo il 10° crono di giornata chiudendo a oltre due secondi e due decimi dalla Red Bull di Max Verstappen. Brutto esordio anche per l'altra Aston Martin motorizzata dalla casa di Stoccarda con Sebastian Vettel (problemi anche per lui nel finale della sessione mattutina) che non riesce ad andare oltre la tredicesima miglior prestazione di giornata (+3.068) facendo di poco meglio solo del tester Williams Roy Nissany (14°) e dei due rookie della Haas (apparsa comunque la monoposto più lenta del lotto) Nikita Mazepin (15°, +4.124) e il figlio della leggenda Michael Schumacher e campione in carica della Formula 2, Mick Schumacher (16°, +5.453).

Test Formula 1 2021 in Bahrain, risultati e tempi del day-1