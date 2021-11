Nessuna penalità per Verstappen: la FIA non cambia idea sullo scontro con Hamilton in Brasile Dopo la richiesta di revisione della Mercedes è arrivato il verdetto da parte dei Commissari F1 sullo scontro tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al 48° giro del GP del Brasile: confermata la decisione presa a gara in corso, nessuna penalità per l’olandese della Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen non dovrà scontare alcuna penalità per lo scontro con Lewis Hamilton durante il 48° giro del GP del Brasile. Dopo due lunghe udienze (la prima solo con rappresentanti Mercedes, la seconda con uomini di entrambe le scuderie) , seguite alla richiesta della Mercedes che aveva fatto appello al diritto di revisione previsto dal regolamento della Formula 1, e dopo un'ulteriore notte presa per valutare bene i nuovi elementi emersi i Commissari FIA hanno infatti respinto la richiesta della squadra tedesca e confermato quindi la decisione presa a gara in corso ritenendo regola la condotta del pilota olandese della Red Bull che frenando molto tardi in Curva 4 ha costretto ad un'escursione fuoripista il britannico della Mercedes che poi comunque successivamente è riuscito a sorpassarlo e andare così a vincere la gara di Interlagos e riaprire di fatto la lotta per il titolo Mondiale 2021.

A nulla sono servite dunque le nuove prove portate davanti agli Steward F1 dalla scuderia tedesca, ossia le immagini dell'episodio incriminato provenienti dalle telecamere on-board e 360° piazzate sulle monoposto dei due piloti che tanto avevano fatto discutere nel post-gara. Immagini non disponibili per i commissari nel momento in cui hanno preso la decisione di non investigare sullo scontro pur avendolo notato. Secondo la FIA infatti "non c'è nulla nei nuovi filmati che cambi radicalmente i fatti".

Graziato quindi l'olandese che non dovrà scontare alcuna penalità nel prossimo GP del Qatar, che ha preso il via oggi con le FP1 dominate dal pilota Red Bull sul circuito di Losail, terzultimo round di una lotta iridata che si fa sempre più infuocata sia in pista che fuori e che adesso vede Max Verstappen con 14 punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton.