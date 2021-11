Hamilton incanta in Brasile e riapre il Mondiale: rimonta show e sorpasso su Verstappen Lewis Hamilton vince il GP del Brasile, quartultima gara del Mondiale di Formula 1 2021, con una grande rimonta e uno spettacolare sorpasso sul rivale per il titolo iridato Max Verstappen che adesso ha solo 13 punti di vantaggio sul pilota Mercedes. Gara anonima per le Ferrari con Leclerc 5° e Sainz 6°.

A cura di Michele Mazzeo

Magia di Lewis Hamilton nel GP del Brasile. Il britannico vince la gara di Interlagos mettendo a segno una magistrale rimonta dal 10° posto e riapre la lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 2021. Il pilota della Mercedes batte in pista Max Verstappen, sorpassato con una grande manovra quando mancavano poco più di dieci giri al termine della gara al termine di una prolungata battaglia infuocata. Con questo successo il sette volte campione del mondo riduce il suo svantaggio in classifica rispetto all'olandese della Red Bull che a tre gare dal termine della stagione ha adesso 13 punti di vantaggio. Terzo posto per Valtteri Bottas che dopo un brutto avvio (partiva dalla pole) ha condotto una buona gara aiutando il compagno di squadra e la sua scuderia. Chiudono rispettivamente al quinto e sesto posto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.