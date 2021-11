Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Qatar a Losail Gli orari TV del GP del Qatar a Doha, ventesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021: il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 19 a domenica 21 novembre tutta l’azione in pista del primo weekend della F1 sul circuito di Losail.

A cura di Michele Mazzeo

Tappa inedita a Doha per la Formula 1. Da venerdì 19 novembre a domenica 21 con prove libere, qualifiche e gara il Circus è infatti di scena per la prima volta nella storia sul circuito di Losail per il GP del Qatar. Dopo il Brasile, per il terzultimo appuntamento del Mondiale F1 2021 l'infuocata lotta iridata dentro e fuori la pista tra Hamilton e Verstappen (con l'olandese avanti di 14 punti) e tra Mercedes e Red Bull si sposta in Medio Oriente. Pista nuova per tutti che potrebbe quindi offrire sorprese. Si candida al ruolo di outsider la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno l'obiettivo di consolidare il terzo posto nella classifica Costruttori guadagnando ulteriore margine rispetto alla McLaren.

Nel week end del GP del Qatar c'è il programma tradizionale della Formula 1 con le prime prove libere che vanno in scena venerdì 19 novembre 2021, mentre si prosegue poi sabato 20 e domenica 21 novembre con le qualifiche e la gara. A causa della differenza di orario con l'Italia è invece diverso il t palinsesto con nuovi orari TV. Il Gp del Messico 2021 si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, con qualifiche e gara trasmesse anche in chiaro su TV8 ma in differita.

Orari F1 GP Qatar, il programma di libere, qualifiche e gara

Il programma del GP del Qatar, terzultimo evento del campionato Mondiale di Formula 1 2021, va in scena sul circuito di Losail da venerdì a domenica 7 novembre. Questi gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 19 novembre

Prove libere 1: 11:30 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:00

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gara: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta al GP Qatar

L'intero week end del GP del Qatar di Formula 1 a Losail si può vedere in diretta TV e in streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara vengono trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Questa la programmazione con gli orari TV per vedere in diretta l'intero programma del Gran Premio del Qatar 2021:

Venerdì 19 novembre – Prove Libere

FP1 (venerdì 19 novembre ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 19 novembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 20 novembre ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 20 novembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Gara (domenica 21 novembre ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Losail, dove vederla in chiaro

Il primo GP del Qatar della storia della Formula 1 di scena a Losail dal 19 al 21 novembre 2021 si può vedere anche in chiaro su TV8: le qualifiche del sabato e la gara della domenica sono infatti trasmesse anche sul canale 8 del digitale terrestre in differita.

Sabato 20 novembre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 20 novembre ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00 (orario da confermare)

Gara (domenica 21 novembre ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito di Losail

Quello che va in scena da venerdì 19 a domenica 21 novembre è il primo GP del Qatar di Formula 1 della storia. Prima storica volta dunque per il Circus sul Losail International Circuit. Il circuito costruito nel 2004 nella periferia della capitale Doha.

La pista, tappa fissa del Motomondiale ma assolutamente nuova per la F1 , lunga 5,38 km, presenta 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra). La caratteristica principale è il lungo rettilineo principale (oltre 1 km) che offre diverse possibilità di sorpasso ai piloti e una serie di interessanti curve a media e alta velocità.

A fare la differenza nei 57 giri di gara del GP del Qatar sarà la potenza del motore con assetti ad alto carico aerodinamico ma ancora di più lo sarà la gestione delle gomme con l'usura e il degrado che andranno tenute sotto controllo su una pista con forze laterali elevate e un asfalto molto abrasivo.