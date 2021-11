F1 2021, oggi le prove libere del GP Qatar in diretta: a che ora e dove vederle Oggi la Formula 1 fa tappa per la prima volta a Losail, dove si disputa il terzultimo Gran Premio del Mondiale 2021. Le prove libere del GP del Qatar saranno trasmesse in diretta TV da Sky. Ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 in programma tra venerdì 19 e sabato 20 novembre sul circuito qatariota.

A cura di Michele Mazzeo

Nel weekend si disputa il terzultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2021. Dopo la gara del Brasile, vinta in rimonta da Hamilton su Verstappen che ancora crea polemiche, il circus fa tappa per la prima volta nella sua storia a Losail. Il GP del Qatar è una delle gare inserite successivamente nel Calendario del Mondiale 2021. Oggi le prime sessioni in pista con le prove libere del venerdì, così come la sessione del sabato, che saranno trasmesse in TV in esclusiva da Sky in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Non sarà invece possibile vedere FP1, FP2 e FP3 in chiaro su TV8.

Prove libere F1 GP Qatar, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Da questa stagione le prove libere durano solamente un'ora e non più un'ora e mezza. Per questo motivo l'orario d'inizio delle sessioni del venerdì è stato posticipato di mezz'ora rispetto al passato. E così sarà anche per il programma del GP del Qatar. La FP1 infatti prenderà il via alle 11:30 di oggi, mentre la seconda sessione di libere inizierà invece alle ore 15:00. Le FP3 di Losail invece vanno in scena sabato 20 novembre alle ore 12:00.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Losail

Le prove libere del GP del Qatar di Formula 1 di oggi e domani si possono vedere in TV solo su Sky con la diretta che è trasmessa sui canali su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207). Per gli abbonati alla pay-tv è possibile assistere a FP1,FP2 e FP3 sul tracciato di Losail anche in live streaming grazie all'app SkyGo o, se in possesso del pass sport, anche su NOW. A differenza di qualifiche e gara, le prove libere del Gran Premio del Qatar non sono visibili in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

