Verstappen adesso rischia grosso: Mercedes chiede il riesame per lo scontro con Hamilton in Brasile La Mercedes ha chiesto alla FIA il diritto di riesame in relazione alla manovra di Max Verstappen contro Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile. L’olandese quindi potrebbe ancora ricevere una penalità da scontare nel prossimo GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale di Formula 1 2021 che lo vede in lotta per il titolo iridato proprio con il pilota britannico.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes ha chiesto alla FIA il diritto di riesame in relazione alla manovra di Max Verstappen contro Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile. La scuderia tedesca ha confermato infatti che ha esercitato il diritto di rivedere la controversa azione tra il pilota Red Bull e il britannico al giro 48 del GP di F1 brasiliano 2021.

Come anticipato in precedenza quindi, l'olandese in lotta con il sette volte campione del mondo per il titolo iridato (al momento ha 14 punti di vantaggio) rischia ancora di vedersi comminare una penalità da scontare eventualmente nel prossimo gran premio in programma, ossia il GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021.

La scuderia di Brackley chiede difatti che venga rivista la decisione presa nell'immediato dalla Direzione di Gara che non ha ritenuto meritevole di investigazione il duello tra i due piloti. La richiesta della Mercedes è dovuta al fatto che, a loro dire, dopo l'acquisizione delle immagini on-board e delle riprese della telecamera a 360° posta nella parte anteriore delle monoposto (non disponibili nell'immediato per i commissari), sarebbero sorte nuove prove riguardo alla colpevolezza dell'olandese:

"Il team Mercedes-AMG Petronas F1 conferma di aver richiesto oggi un diritto di revisione ai sensi dell'articolo 14.1.1 del Codice sportivo internazionale, in relazione all'incidente alla curva 4 tra la vettura 44 e la vettura 33 al giro 48 del GP del Brasile 2021 , sulla base di nuove prove non disponibili agli Steward al momento della loro decisione" si legge infatti nell'annuncio pubblicato dalla scuderia tramite i propri canali ufficiali.