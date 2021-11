Verstappen vola nelle prove libere 1 del GP del Qatar: mezzo secondo a Bottas, 7 decimi a Hamilton Max Verstappen domina la prima sessione di prove libere del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. L’olandese della Red Bull rifila oltre mezzo secondo alle Mercedes di Bottas e Hamilton precedute anche da Gasly nella prima volta sulla pista di Losail. Ferrari in 6a e 7a posizione con Sainz e Leclerc finiti dietro anche a Tsunoda ma davanti a Perez.

A cura di Michele Mazzeo

In attesa del verdetto della FIA sullo scontro con Hamilton in Brasile, Max Verstappen risponde in pista alla Mercedes dominando la prima sessione di prove libere del GP del Qatar, terzultimo round del Mondiale di Formula 1 2021. Nel debutto del Circus sul circuito di Losail, l'olandese della Red Bull infatti rifila quasi mezzo secondo al primo dei piloti della scuderia tedesca, ossia Valtteri Bottas che ha concluso le FP1 in terza posizione alle spalle del sorprendente Pierre Gasly dell'Alpha Tauri (a conferma che questa pista sembra essere più adatta alla Honda).

Solo quarto l'altro contendente al titolo iridato Lewis Hamilton che si becca un ritardo di quasi otto decimi dal leader della sessione nonché diretto concorrente per il Mondiale. Approccio con la nuova pista non brillante per la Ferrari che chiude in sesta posizione con Carlos Sainz (preceduto anche da Tsunoda) e in settima con Charles Leclerc, entrambi distanti un secondo dal tempo di Verstappen. Ancora peggio ha fatto Sergio Perez che ha terminato con l'ottavo tempo prendendosi ben un secondo e due decimi dal compagno di squadra.

Classifica, tempi e risultati delle FP1 del GP Qatar 2021 di Formula 1