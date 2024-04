video suggerito

I risultati delle prove libere del GP Giappone F1: Verstappen veloce, Ferrari bene sul passo gara Risultati e classifica dei tempi delle FP1 e FP2 del GP del Giappone della Formula 1 2024: cosa è successo a Suzuka nelle prove libere di oggi. Verstappen il più veloce, ottime le Ferrari di Leclerc e Sainz nella simulazione di passo gara.

A cura di Michele Mazzeo

La pioggia condiziona il primo giorno del weekend del GP del Giappone, quarto round del Mondiale di Formula 1 2024, rendendo di fatto nulla la seconda sessione di prove libere con qualche pilota che è riuscito ad effettuare un giro lanciato soltanto nel finale con la McLaren di Oscar Piastri che ha chiuso davanti a tutti con un tempo però per nulla indicativo.

Le principali indicazioni in vista di qualifiche e gara sul circuito di Suzuka sono quindi arrivate dalle FP1, svoltesi in condizioni di pista ideali, che hanno visto l'alfiere della Red Bull Max Verstappen svettare nella classifica dei tempi con un 1:30.056 che gli ha permesso di sopravanzare di circa due decimi il compagno di squadra Sergio Perez e il pilota della Ferrari Carlos Sainz, reduce dalla vittoria di Melbourne. Solo sesto, staccato di mezzo secondo dal crono dell'olandese, ha chiuso invece l'altro driver della scuderia di Maranello Charles Leclerc che però ha entusiasmato nella mini simulazione di passo gara.

Le SF-24 del monegasco e dello spagnolo nei long run rispettivamente con gomma dura e gomma soft hanno infatti mostrato il miglior ritmo, superiore anche a quello mostrato dalle RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez, per una Ferrari che è apparsa dunque molto più competitiva in vista della gara che per insidiare la pole position all'olandese.

Prosegue il momento nero per Logan Sargeant sceso in pista nelle FP1 con la Williams danneggiata da Albon in Australia e vittima di un incidente che ha causato una bandiera rossa e mette a rischio la sua partecipazione anche in questo round giapponese perché, anche in questo caso, la scuderia britannica non dispone di un terzo telaio da utilizzare in caso d'emergenza.

FP1 GP Giappone F1 2024: risultati e classifica dei tempi

Max Verstappen (Red Bull) 1:30.056 Sergio Perez (Red Bull) 1:30.237 – +0.181 Carlos Sainz (Ferrari) 1:30.269 – +0.213 George Russell (Mercedes) 1:30.530 – +0.474 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.543 – +0.487 Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.558 – +0.502 Fernando Alonso (Aston Martin) 1:30.599 – +0.543 Oscar Piastri (McLaren) 1:31.165 – +1.109 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1:31.230 – +1.174 Lando Norris (McLaren) 1:31.240 – +1.184 Esteban Ocon (Alpine) 1:31.935 – +1.879 Alexander Albon (Willams) 1:31.943 – +1.887 Nico Hulkenberg (Haas) 1:31.958 – +1.902 Valtteri Bottas (Sauber) 1:32.054 – +1.998 Lance Stroll (Aston Martin) 1:32.055 – +1.999 Ayumu Iwasa (Racing Bulls) 1:32.103 – +2.047 Pierre Gasly (Alpine) 1:32.277 – +2.221 Guanyu Zhou (Sauber) 1:32.638 – +2.582 Kevin Magnussen (Haas) 1:32.803 – +2.747 Logan Sargeant (Williams) 1:33.204 – +3.148s

FP2 GP Giappone F1 2024: risultati e classifica dei tempi

Oscar Piastri (McLaren) 1:34.725 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.501 Charles Leclerc (Ferrari) +4.035 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +6.221 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +7.188 Lando Norris (McLaren) +10.252 Carlos Sainz (Ferrari) +17.854 Esteban Ocon (Alpine) +24.388 Kevin Magnussen (Haas) +55.747

