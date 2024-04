video suggerito

La Williams di Sargeant è disgraziata, in dubbio anche il GP del Giappone: l’ha distrutta Logan Sargeant, che non ha corso in Australia perché la Williams non aveva un telaio di riserva, è andato a sbattere nelle Fp1 di Suzuka distruggendo la sua Williams. Ora l’americano rischia di non correre nemmeno il GP del Giappone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta diventando complicato, oltre che triste, il Mondiale di Formula 1 di Logan Sargeant, che dopo aver saltato il Gp d'Australia perché la Williams non aveva un telaio di riserva è riuscito a scendere in pista a Suzuka, ma ha commesso un errore nelle Fp1 ed è andato a sbattere. E nuovamente l'americano rischia di non correre un Gp. Stavolta il telaio è ok, ma tutto il resto della vettura va risistemato. Ha saltato le libere 2 e ora spera di poter partecipare alle Qualifiche sabato.

Durante la prima sessione di prove libere del Gp del Giappone i commissari hanno esposto la bandiera rossa, lo hanno fatto a causa dell'uscita di pista di Sargeant che è andato pesantemente a sbattere alla curva Dunlop ad alta velocità. Impatto forte contro le barriere, nessun problema fortunatamente per il pilota, ma la vettura si è distrutta in gran parte ed è scattato subito l'allarme rosso.

Sargeant due settimane fa era stato incolpevole spettatore del Gp di Melbourne, perché Albon aveva distrutto la sua vettura nelle libere e non avendo a disposizione un secondo telaio la Williams aveva deciso che la vettura dell'americano sarebbe stata usata dal tailandese. Sargeant delusissimo era stato appiedato e spettatore. Il team inglese aveva fatto sapere subito che avrebbero fatto di tutto per sistemarlo in tempo per Suzuka. Ci sono riusciti, il pilota della Florida è andato in pista, così come Albon, ma lo ha fatto con il telaio distrutto da Albon. Poco male, perché ormai è il passato. E in pista Sargeant ha combinato un bel guaio a Suzuka.

Leggi anche Sargeant torna in gara nel GP Giappone ma con la Williams incidentata: sulla sua ci sarà ancora Albon

Il team principal James Vowles ha fatto sapere che il telaio è ok, ma tutto il resto no, parole sue: "Il danno è piuttosto significativo". Sargeant come previsto non ha partecipato alle Fp2, il team Williams sta lavorando alacremente per sistemare ogni cosa sulla vettura con il numero 2 sul muso. Ma non sarà semplice. Sargeant, il pilota che ha causato più danni nel 2023, probabilmente sarà in pista sabato per le Qualifiche, ma non è così scontato. Di certo il tempo degli errori per i piloti della Williams è finito.

Formula 1 News Calendario Classifica segui