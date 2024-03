La clamorosa decisione della Williams, nel GP Australia corre solo Albon: hanno un solo telaio La Williams correrà con una sola monoposto nel GP d’Australia della Formula 1 2024: Sargeant costretto a cedere la sua macchina al compagno di squadra Albon. Il motivo? Non hanno un terzo telaio per sostituire quello danneggiato nelle libere dal thailandese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ha del clamoroso quanto sta avvenendo nel GP d'Australia della Formula 1 2024: la Williams correrà le qualifiche del sabato e la gara della domenica con una sola monoposto che sarà guidata da Alexander Albon. Il motivo? La scuderia britannica non ha un terzo telaio per sostituire quello gravemente danneggiato dallo stesso pilota thailandese nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito di Melbourne.

Albon infatti, a 20 minuti dal termine delle FP1, ha perso il controllo della sua FW46 andando a sbattere prima con la parte destra della vettura contro il muro in curva 8 e poi anche con il lato sinistro provocando gravissimi danni al telaio e al cambio della sua monoposto. La Williams ha provato invano a riparare il telaio ma, nel momento in cui ci si è resi conto che il danno fosse irreparabile, essendo arrivata in Australia con soli due telai a disposizione, ha dovuto decidere chi far correre tra Albon e Sargeant e la scelta è caduta sull'ex pilota della Red Bull.

Lo statunitense Logan Sargeant dunque per il resto del weekend cederà la sua vettura al più esperto compagno di squadra e non scenderà in pista. Ad annunciare la clamorosa notizia è stato il team principal James Vowles: "È inaccettabile, è una conseguenza di quanto eravamo indietro nel periodo invernale. Un'illustrazione del motivo per cui dobbiamo affrontare cambiamenti significativi per metterci in una posizione migliore per il futuro" è stato l'imbarazzato commento del numero uno della squadra inglese a corredo dell'annuncio.

Una decisioni che, stando a quanto rivelato dallo stesso Vowles è stata accettata da Sargeant che paga dunque per un errore non commesso da lui: "Questa decisione non è stata presa alla leggera e non ringrazieremo mai abbastanza Logan per aver accettato con grazia, dimostrando la sua dedizione alla squadra. È un vero uomo squadra. Questo sarà un fine settimana difficile per la Williams e non ci metteremo di nuovo in questa situazione" ha difatti chiosato il team principal della scuderia britannica che si presenterà dunque al via del GP d'Australia con una sola monoposto in pista, cioè quella di Sargeant che però sarà guidata da Alexander Albon.

