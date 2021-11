Penalità a Verstappen per lo scontro con Hamilton in Brasile: FIA accoglie la richiesta della Mercedes La FIA ha accolto la richiesta di revisione presentata dalla Mercedes dopo i fatti accaduti nel GP di San Paolo per via dello scontro tra Verstappen ed Hamilton. Svolta decisiva per il Mondiale.

A cura di Fabrizio Rinelli

La FIA ha accolto la richiesta di revisione presentata dalla Mercedes dopo i fatti accaduti nel GP di San Paolo. Il team di Brackley aveva chiesto alla stessa FIA il diritto di riesame in relazione al contatto tra Verstappen ed Hamilton durante il giro 48 del Gran Premio in Brasile. Richiesta accolta con la squadra campione del mondo che domani, giovedì 18 novembre, potrà presentare nuove prova sull'accaduto al collegio dei commissari sportivi che erano in servizio a Interlagos.

Un'autentica svolta che potrebbe vedere l'olandese ancora a rischio penalità da scontare nel prossimo GP in Qatar. Il terzultimo round del Mondiale di Formula 1 potrebbe infatti essere scosso da una decisione che ai fini delle lotta al titolo iridato, potrebbe risultare decisiva dato che a battagliarsi per la conquista del Mondiale sono proprio Verstappen ed Hamilton.

La Mercedes potrà convocare fino a tre testimoni, team manager compreso, per poter mostrare al collegio le nuove prove ancora non note ai commissari sportivi che non avevano sanzionato la manovra di Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton. La squadra di Toto Wolff ha tempo fino alle 12:00 locali di domani (le 10:00 italiane) per indicare alla segreteria del Collegio dei commissari sportivi chi saranno i testimoni. Tutto ciò per dimostrare la deliberata manovra di Verstappen nei confronti del pilota britannico.

La richiesta della Mercedes arriva a seguito dell'acquisizione delle nuove immagini on-board e delle riprese della telecamera posta nella parte anteriore della monoposto, che avrebbero mostrato chiaramente la colpevolezza del pilota olandese in quell'azione. Attualmente Verstappen si trova a 14 punti di vantaggio su Hamilton nella classifica generale e questa decisione potrebbe clamorosamente cambiare le sorti del Mondiali in vista di quella che già si prospetta una gara infuocata in Qatar.