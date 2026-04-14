La FIA dà ragione alla Ferrari, il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP Miami

Dal Gran Premio di Miami ci sarà una grossa novità. La FIA dopo aver dialogato con la Ferrari avrebbe deciso di vietare uno stratagemma utilizzato dai piloti motorizzati Mercedes e Red Bull, praticamente oltre metà della griglia, che sfruttando tutta la potenza elettrica riuscivano a essere maggiormente performanti nelle Qualifiche.

Lo stratagemma di Mercedes e Red Bull

In occasione delle ultime gare era stato noto un escamotage dei piloti che dispongono dei motori Mercedes e Red Bull durante le qualifiche. Tutti loro sono riusciti a sfruttare tutta la potenza elettrica sul rettilineo finale prima del traguardo, subendo il taglio repentino dei cavalli elettrici e il conseguente ‘blocco di emergenza' per un minuto solo nel giro di raffreddamento o di rientro ai box. Questa soluzione in realtà era consentita dal regolamento, ma non era stata vista di buon occhio in particolar modo dalla Ferrari, che guida l'altro fronte, quello che comprende l'Audi e l'Aston Martin, motorizzata Honda.

Kimi Antonelli mentre celebra il bis a Suzuka.

La FIA dà ragione alla Ferrari

Tutti loro hanno chiesto spiegazioni alla FIA, che secondo quanto riportano gli inglesi di The Race avrebbero spiegato che la FIA dopo aver avviato un dialogo con la Ferrari ha deciso di intervenire vietando questo trucchetto. L'obiezione è stata accettata perché la FIA ritiene che ci siano rischi concreti per la sicurezza utilizzando questo stratagemma. In un documento inviato alle scuderie ha sottolineato che: "Pur restando a disposizione dei team la possibilità di disattivare l'MGU-K, non sarà tollerato l'utilizzo di questa funzione per scopi diversi da quelli legittimi", cioè le situazioni di emergenza. Sarà così già dal weekend del GP Miami (1-3 maggio). Dovranno cambiare le loro abitudini dunque Mercedes, McLaren, Williams, Alpine (motorizzate Mercedes), Red Bull e Racing Bulls.