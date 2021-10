Miller e Mir a muso duro in pista ad Austin, rissa sfiorata in MotoGP: “Ti tengo d’occhio” Jack Miller e Joan Mir protagonisti di una lite a bordo pista al termine del GP delle Americhe di MotoGP che stava per degenerare in una rissa. Il motivo di questo acceso diverbio è il contatto tra i due avvenuto nel corso dell’ultimo giro della gara che ha permesso a Bastianini e allo stesso spagnolo della Suzuki di superare l’australiano della Ducati. Dopo esser andati testa contro testa e aver tentato di mettersi le mani addosso a mettere fine al litigio sono arrivate le scuse di Mir (poi penalizzato dalla Direzione Gara proprio per quell’episodio avvenuto nell’ultima tornata).

A cura di Michele Mazzeo

Il GP delle Americhe di MotoGP si è chiuso con brutto episodio avvenuto sul circuito di Austin subito dopo il traguardo. L'australiano della Ducati Jack Miller e lo spagnolo della Suzuki Joan Mir discutono animatamente a bordo pista con i due che dopo essere andati testa a testa (o meglio casco a casco) sono andati vicini alla rissa.

Il motivo della lite? Ciò che è avvenuto nel corso dell'ultimo giro della gara di Austin quando i due erano in lotta per la sesta posizione finale: il campione in carica della MotoGP tocca la gomma posteriore di Miller che, sbilanciato, è costretto ad allargare la sua traiettoria permettendo così allo stesso Mir (che poi sarà penalizzato di una posizione dalla Direzione di Gara per guida irresponsabile) e all'accorrente Bastiniani di sopravanzarlo.

Dopo aver tagliato il traguardo Miller, ancora a bordo della sua Ducati, è andato ad affrontare a muso duro Mir che sceso dalla sua Suzuki stazionava a bordo pista. L'australiano, con tono molto aggressivo, ha accusato lo spagnolo di essere stato scorretto e di aver compiuto quel gesto volontariamente facendo anche riferimento al fatto che non è la prima volta che ciò accade in questa stagione (e anche in quella passata).

La protesta minacciosa di Miller ("Ti tengo d'occhio" una delle poche frasi carpite nell'acceso diverbio) si è tramutata poi in una quasi rissa con l'australiano che si è minacciosamente avvicinato con la testa al casco di Mir dando anche l'impressione di volerlo prendere per il collo. Ma a quel punto, le scuse evidenti dello spagnolo (che ha anche unito le mani facendo il classico gesto per scusarsi), hanno smorzato i toni della discussione con l'australiano che è tornato sui suoi passi e si è allontanato dal rivale pur continuando ad inveire, in maniera più pacata, contro di lui.