Marquez trionfa nel GP Americhe di MotoGP, Quartararo 2° allunga su Bagnaia e vede il Mondiale Marc Marquez torna a trionfare in MotoGP, aggiudicandosi il Gran Premio delle Americhe. Lo spagnolo ha praticamente dominato la gara tagliando il traguardo con un ampio vantaggio su Fabio Quartararo che grazie al suo secondo posto ha comunque ottenuto punti pesanti in chiave Mondiale staccando ulteriormente Pecco Bagnaia, che ha chiuso terzo.

A cura di Marco Beltrami

Giornata di gloria per Marc Marquez che torna a trionfare in MotoGP, aggiudicandosi il Gran Premio delle Americhe. Prova di forza dello spagnolo, che ha praticamente dominato la gara tagliando il traguardo con un ampio vantaggio su Fabio Quartararo. Un secondo posto comunque prezioso per il francese della Yamaha che ha messo in cascina punti importante per il Mondiale, consolidando il primato a scapito di Bagnaia che ha chiuso 3°.

Lo spagnolo della Honda partito dalla terza posizione si è reso protagonista di una gara perfetta, conquistando il primo posto già dopo la prima curva. Subito davanti a Quartararo, Marquez ha poi allungato mettendo tra lui e il francese un divario che gli ha consentito di tornare sul gradino più alto del podio, per la seconda volta in stagione. Poche difficoltà anche per il francese che in una giornata da “normale amministrazione” si è accontentato di un ottimo secondo posto.

A proposito di partenze non è stata sicuramente brillante quella di Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati, dopo aver sciupato la pole, ha rimontato dalla sesta posizione, salendo fino al 4° posto. Grazie alla strategia di scuderia con Miller, Pecco ha guadagnato il 4° posto, entrando poi in zona podio grazie ad un errore di Martin.

Alla fine il ducatista è riuscito a salire sull'ultimo gradino del podio, perdendo dunque ulteriormente terreno nella classifica iridata dal leader iridato Quartararo che a 3 Gran Premi dal termine della stagione vede sempre più vicino il Mondiale. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, sesto posto di un ottimo Enea Bastianini che nel finale ha approfittato di un errore di Mir che ha toccato Miller. 13° posto per Dovizioso, e 15° per Valentino Rossi.

(in aggiornamento)