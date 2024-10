video suggerito

Michael Schumacher presente al matrimonio della figlia Gina, perché non ci sono né video e né foto Michael Schumacher presente nella villa di Maiorca nel giorno del matrimonio della figlia Gina Maria con Iain Bethke: la famiglia costretta ad adottare delle misure straordinarie per tutelare la privacy dell'ex pilota di Formula 1 e evitare che venissero scattate foto o girati video senza autorizzazione.

A cura di Michele Mazzeo

Lo scorso weekend il blindatissimo matrimonio della figlia di Michael Schumacher, la 27enne Gina Maria, con lo storico fidanzato Iain Bethke ha inevitabilmente suscitato molto clamore. E non solo perché sono state le nozze della primogenita di quella che è una delle leggende dello sport più amate al mondo. Di fatto, quello andato in scena nella villa di Maiorca, in Spagna, si tratta infatti del primo evento della famiglia del sette volte campione di Formula 1, dopo l'incidente sugli sci del dicembre 2013, a cui hanno partecipato anche persone esterne rispetto alla ristrettissima cerchia con cui in questi ultimi 10 anni Corinna e i figli Gina Maria e Mick (a cui di recente si è aggiunta anche la fidanzata quest'ultimo) hanno condiviso momenti privati dato lo strettissimo riserbo imposto sulle condizioni dell'ex pilota Ferrari sottoposto a costosissime cure e costantemente seguito da una equipe medica e al quale, oltre ai familiari più stretti e i medici che lo hanno seguito, hanno potuto far visita solo tre persone di fiducia.

Inevitabile che oltre ai vestiti scelti dagli sposi per il loro grande giorno, alla lista degli invitati, alla location scelta per ospitare le nozze e ai dettagli della cerimonia e del ricevimento, l'attenzione di tutti si sia focalizzata sul capire se Michael Schumacher era presente al matrimonio della figlia Gina e se dunque a quasi undici anni di distanza dall'ultima volta sia dunque tornato a mostrarsi in pubblico.

A dare una risposta a tali domande è stato il quotidiano tedesco Bild che asserisce che con molta probabilità il leggendario pilota tedesco il giorno delle nozze fosse nella pittoresca Villa Yasmin, la tenuta da circa 15mila metri quadrati situata sulle colline di Port d'Andratx nei pressi di Palma di Maiorca (Isole Baleari) che Corinna acquistò nel 2018 dall'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez, nel cui gigantesco giardino è andata in scena sia la cerimonia (durata circa mezz'ora) che il successivo ricevimento con gli ospiti che hanno potuto gustare le prelibatezze preparate per l'occasione dalla chef stellata Macarena De Castro allietati da un intrattenimento musicale vario che ha compreso anche l'esibizione live di una band di musica country. Secondo lo stesso giornale teutonico però il sette volte iridato di Formula 1 non sarebbe stato in giardino insieme a tutti gli altri invitati alle nozze né durante la celebrazione né per i successivi festeggiamenti.

Gina Schumacher da piccola insieme a papà Michael

Nonostante ciò però il livello di sicurezza è stato comunque altissimo con la famiglia Schumacher che ha adottato misure straordinarie per tutelare la privacy del matrimonio di cui, non a caso, non sono stati divulgati né video né foto, se non quella pubblicata il giorno dopo sui propri profili social da Gina Maria che immortalava esclusivamente lei e il marito in abiti nuziali. Secondo la Bild infatti la famiglia ha chiesto a tutti coloro che nei giorni precedenti si sono occupati dell'organizzazione del matrimonio (dal catering all'allestimento del giardino, dalle illuminazioni alla musica, dagli addobbi floreali alla sicurezza) di consegnare lo smartphone prima di entrare all'interno della villa affinché nessuno potesse scattare foto non autorizzate o girare video immortalando le stanze private della tenuta dove Michael Schumacher passa l'estate e dove il 3 gennaio del 2019 avrebbe anche festeggiato il suo 50° compleanno. E la stessa richiesta sarebbe poi stata estesa anche a tutti gli ospiti invitati al matrimonio, probabilmente per evitare che venissero scattate foto alla cerimonia o al padre Michael che comunque era presente all'interno della villa.

Il motivo di queste stringentissime misure adottate dalla famiglia Schumacher per il matrimonio tra Gina Maria e Iain Bethke sarebbe anche dovuto al tentativo d'estorsione di cui recentemente è stata vittima Corinna a cui è stato chiesto un riscatto di 15 milioni di euro per evitare la pubblicazione sul dark web di foto, video e documenti privati (tra cui le cartelle cliniche e la lista dei farmaci assunti) trafugati da un uomo che ha lavorato per cinque anni a casa Schumacher come addetto alla sicurezza. Una vicenda che, dopo l'arresto di tre uomini, è finita in tribunale e che ancora non si è conclusa, ma che ha evidentemente costretto la famiglia di Michael Schumacher ad alzare ancora di più la guardia per evitare di incappare nuovamente in simili spiacevoli vicende.