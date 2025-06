video suggerito

Il figlio di Zeman posta una foto con il papà e polemizza: “Ricorderemo il silenzio degli amici” Zdenek Zeman ha vissuto mesi molto complicati a causa di un’ischemia, ora sta meglio. Il figlio Karel ha postato una foto con il papà e ha mandato un messaggio a chi ha dimenticato il boemo in quest’ultimo periodo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si dice, correttamente, che gli amici si vedono nel momento del bisogno. Zdenek Zeman nei mesi scorsi non ha vissuto dei bei tempi, adesso sta meglio, pian piano sta recuperando. Il figlio Karel su Instagram ha postato una splendida foto con il papà, che è assai sorridente. Un sorriso che vale mille parole, ma due parole le ha volute dire pure Karel che ha mandato un messaggio chiaro e preciso a chi è scomparso nel momento della difficoltà.

"Alla fine ricorderemo il silenzio dei nostri amici"

Il figlio dell'ex allenatore ha postato una foto davvero bella, nella quale lui e il padre sono ritratti con un bel sorriso, mentre si abbracciano. E a corredo ha scritto una frase di Martin Luther King: "Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici". Parole chiare quelle di Karel Zeman, che evidentemente mette nel mirino chi negli ultimi mesi ha dimenticato il papà, Zdenek, in un periodo davvero molto difficile e complicato per il 78enne è sparito, e certamente ciò non è bello. Successivamente Karel Zeman ha poi postato una stories pubblicando un'altra citazione, stavolta di Charles Bukowski: "Volevo urlare quello che sentivo, ma sono rimasto zitto per paura di non essere capito".

I problemi di salute di Zeman

Zeman lo scorso febbraio era finito nuovamente in ospedale a causa di una ischemia. Una situazione complessa, in virtù anche di problemi precedenti, che lo avevano portato anche all'abbandono definitivo dell'attività. Dopo il ricovero in terapia intensiva c'è stata una lunga riabilitazione, che fortunatamente ha dato i suoi frutti e che ha portato al ritorno alla normalità Zeman, che è stato allenatore di Roma e Lazio, ma che ha scritto pagine di storia allenando il Pescara e soprattutto il Foggia dei miracoli.

Leggi anche Modric è il primo obiettivo di mercato di Tare per il nuovo Milan: lo ha proposto alla società