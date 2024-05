video suggerito

I costi elevati per tenere in vita Michael Schumacher: la moglie Corinna vende i beni di famiglia La moglie dell'ex campione di F1 ha costruito intorno al marito un nuovo mondo per assicurargli assistenza vitale, sostenendo spese elevate. Lo ha alimentato utilizzando i capitali accumulati dalla famiglia.

Le condizioni di salute di Michael Schumacher restano un mistero mentre sono noti i dettagli economici, gli importi elevati e l'organizzazione che ruotano intorno all'ex Ferrarista. Nessuno, eccetto la famiglia e una cerchia molto ristretta di persone, sa come sta veramente, ha potuto vederlo o avvicinarsi a lui. La rete di protezione intorno all'ex campione del mondo lo ha tenuto al riparo da speculatori, sciacalli, chiunque in un modo o nell'altro abbia provato a lucrare e fare notizia sulla sua pelle.

E la condanna di una rivista che aveva usato l'intelligenza artificiale per simulare un'intervista all'ex pilota è solo l'ultimo atto di una lunga serie nella quale non sono mancati anche i tentativi d'irruzione e sotto mentite spoglie, di paparazzi e reporter prezzolati disposti a vendere per compensi altissimi anche solo un semplice scatto fatto al tedesco.

Assistenza e privacy: il sistema Corinna per tutelare Schumi

In questi undici anni, da quel ‘maledetto' giorno dell'incidente sulle nevi a Meribel, sua moglie, Corinna, ne ha protetto la privacy in maniera serrata oltre a fare il possibile affinché al marito fosse garantito ogni tipo di cura medica e assistenza alla persona necessari. Ha costruito intorno a lui un nuovo mondo affinché il marito restasse in vita. Lo ha foraggiato utilizzando i capitali accumulati dalla famiglia, frutto soprattutto degli investimenti diversificati nel corso degli anni che hanno contribuito ad alimentare l'impero finanziario di Schumi.

Il patrimonio da mezzo miliardo di euro eroso dalle cure

È lei, Corinna, che ha tessuto la trama delle decisioni e degli affari ascoltando i rendiconti dei consulenti. È lei che decide quando, perché e quali beni alienare, mettere in vendita. E oggi quella fortuna da oltre mezzo miliardo di euro è stata erosa dai costi elevati per creare il giusto conforto medico, professionale e umano intorno al marito.

Quanto costa prendersi cura dell'ex campione di F1

Sette milioni di euro, tanto serve mettere a bilancio ogni anno in attrezzature e personale specializzato: una stima effettuata dai tabloid racconta che le cifre spese finora si aggirano oltre i 70 milioni. E perché i conti quadrino occorre anche una visione/gestione manageriale che si occupi esclusivamente della situazione.

Beni messi in vendita e investimenti sotto la regia della moglie

La messa all'incanto della collezione di orologi di lusso appartenenti a Schumacher è l'ultima traccia tangibile dei sacrifici patrimoniali sostenuti finora. Un jet privato, una residenza in Norvegia sono stati ceduti in questi anni e fanno il paio col tentativo, attraverso la acquisizione della Villa di Maiorca (l'ex proprietario è Florentino Perez, attuale presidente del Real Madrid) e dei terreni circostanti estesi abbastanza, di isolare e curare Schumi nel massimo riserbo.

Un investimento fatto due anni fa, dopo aver liquidato la magione di lusso sul Lago di Ginevra, e che rientra negli asset di cui Corinna tiene le fila. Per Schumi, per i figli, per se stessa. per un impero che grava tutto sulle spalle della sola regina.

