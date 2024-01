La figlia di Schumacher ha scelto la location del matrimonio in modo che papà Michael possa esserci Entro la fine della prossima estate Gina Schumacher convolerà a nozze con Iain Bethke. La figlia dell’ex campione del mondo di F1 ha individuato una residenza molto speciale dal punto di vista affettivo per celebrare il matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gina Schumacher nell'immagine accanto al papà per fargli gli auguri di buon compleanno.

La figlia di Michael Schumacher, Gina (26 anni), si sposerà entro la prossima estate. Convolerà a nozze con Iain Bethke (27enne) e ha scelto una location speciale sotto il profilo personale ed emotivo per celebrare la cerimonia e accogliere gli invitati. Sarà la tenuta situata sulle colline di Port d'Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca (Isole Baleari) a ospitare l'evento.

Mamma Corinna acquistò quella proprietà nel 2018 (apparteneva all'attuale presidente del Real Madrid, Florentino Perez) e nel corso degli anni, oltre a farne il ‘buen retiro' per la famiglia ha trasformato quella residenza in maniera tale che suo marito, l'ex campione del mondo di F1, ricevesse anche lì la migliore assistenza possibile, considerate le condizioni di salute attuali, a dieci anni di distanza dall'incidente sulle nevi a Meribel.

La figlia dell'ex ferrarista ha annunciato le nozze con Iain Bethke: saranno celebrate entro la fine dell'estate.

L'ex ferrarista ha rischiato di morire, s'è salvato grazie alla perizia dei medici, a tecnologie innovative e a un trattamento terapico sperimentale che gli hanno permesso di restare in vita, sia pure avendo riportato conseguenze neurologiche molto gravi.

In quale stato versi, come viva attualmente, lo spiegano in maniera molto efficace anche le parole recenti di Jean Todt, uno dei pochissimi della ristretta cerchia di persone e amici che possono fare visita a Schumi.

Gina Schumacher tra sua madre, Corinna, e Jean Todt.

"C'è e quindi non mi manca. Ma non è più quello di prima. È un Michael diverso". Stesso concetto espresso da Corinna in occasione di un documentario in onda su Netflix. Null'altro si sa, né filtra attraverso le maglie fitte della rete di protezione che la moglie e le persone a lui più care hanno alzato intorno a lui per tenerlo al sicuro da atti di sciacallaggio e dalla curiosità di morbosa di chi vorrebbe fotografarlo e mostrarlo al mondo intero.

A testimonianza di come il filtro col mondo reale sia molto ristretto c'è un altro dettaglio: la fidanzata dell'altro figlio, Mick, è stata una delle ultime a essere ammessa, finora a Laila Hasanovic era proibito nonostante il legame affettivo.

Nessuno può azzardare che la decisione di onorare il fatidico sì di Gina Schumacher proprio nella residenza spagnola, coccolati da clima mite che accarezza quei territori per tutto l'anno, sia legata alla possibile presenza del papà, sette volte iridato. Gli stessi media tedeschi che hanno dato la notizia del matrimonio non hanno elementi plausibili per dire con certezza che Schumi oggi viva lì. E che in qualche modo sarà ‘presente' alla celebrazione. Ciò che s'intravede scalda il cuore: si farà di tutto perché tutto avvenga il più vicino possibile a lui.

Non lo hanno fatto nemmeno dopo essere arrivati a conoscenza della messa in vendita della storica villa di Gland (sul Lago di Ginevra) e dell'acquisizione della proprietà in terra iberica del valore di oltre 30 milioni di euro che si estende su 15 mila metri quadrati, è dotata di due piscine, una pista per l'atterraggio degli elicotteri, un panorama pittoresco, una serie di confort e altri ambienti annessi.

Gina e Iain Bethke convivono già da tempo nello Schumacher Ranch in Texas, entrambi condividono la passione per l'equitazione. Per l'organizzazione delle nozze si sono affidati a un wedding planner tedesco che curerà ogni cosa nei minimi dettagli, dal codice per l'abbigliamento degli invitati fino ad altri aspetti della logistica e dell'accoglienza che entrano nel corredo accessorio di un giorno da sogno.