Cosa ci fa la moglie di Michael Schumacher al GP d'Austria di Formula 1: perché è tornata nel paddock Durante il weekend del GP d'Austria della Formula 1 2024 Corinna Schumacher è tornata nel paddock F1 insieme al figlio Mick: il motivo della presenza al Red Bull Ring dopo oltre un anno di assenza dal Circus.

A cura di Michele Mazzeo

Vedere Corinna Betsch, la moglie di Michael Schumacher, nel paddock della Formula 1 per i tifosi della Ferrari (e non solo) è sempre un colpo al cuore. E così è stato nel momento in cui, dopo una lunga assenza, è riapparsa nel paddock F1 al Red Bull Ring alla vigilia del GP d'Austria, undicesimo round del campionato 2024.

La 55enne tedesca, che da oltre dieci anni si prende cura del marito ancora alle prese con le conseguenze del terribile incidente sugli sci a Meribel che ha stravolto la sua vita e quella dell'intera famiglia, dopo oltre un anno lontana dal Circus, si è presentata a Spielberg in compagnia del figlio Mick, presente sul tracciato austriaco in qualità di pilota di riserva della Mercedes.

A cosa è dovuto questo tanto gradito quanto sorprendente ritorno improvviso nel paddock della Formula 1 di Corinna Schumacher? Questa la domanda che inevitabilmente in tanti si sono posti vedendola arrivare al Red Bull Ring. Una domanda la cui risposta va probabilmente ricercata nell'attuale situazione del figlio di cui, fin dai tempi in cui correva con i kart, ha curato gli interessi.

Già, perché dopo due anni in cui è rimasto senza un sedile in F1 (dopo la non esaltante esperienza in Haas e l'uscita dall'alveo della Ferrari Driver Academy ha fatto da terzo pilota in Mercedes e corso nel WEC con l'Alpine), per Mick Schumacher recentemente si è aperto uno spiraglio in vista del Mondiale 2025.

I tantissimi contratti in scadenza al termine di questa stagione e il trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari hanno infatti reso incandescente il mercato piloti con tante scuderie che stanno cambiando le proprie line-up per il prossimo campionato. E tra i tanti driver che ambiscono ad uno dei sedili ancora liberi (al momento uno in Mercedes, uno in Alpine, uno in Sauber, uno in Williams e due in Haas) c'è anche Mick Schumacher.

E, dunque, di certo non può essere una coincidenza il fatto che, dopo alcuni test privati svolti con Mercedes, l'endorsement pubblico fatto dall'ex team principal della Ferrari ed ex presidente FIA Jean Todt e il test organizzato da Alpine (squadra che ha appena visto il ritorno di quel Flavio Briatore che trent'anni fa diede il via alla vincente carriera di papà Michael) a Le Castellet per la prossima settimana, nel momento cruciale per la definizione della griglia di partenza del prossimo mondiale di Formula 1, mamma Corinna sia tornata nel paddock F1.

Evidente che se la moglie del leggendario Michael Schumacher si è separata per qualche giorno dal marito costantemente monitorato da un'equipe medica per recarsi al Red Bull Ring, non lo ha fatto per godersi il weekend del GP d'Austria della Formula 1 ma per qualcosa di davvero importante: da qui nasce l'ipotesi più probabile, cioè che lo abbia fatto per riprendere il suo ruolo di agente del figlio Mick in questo momento cruciale per il mercato piloti e cercare di trovare un posto per lui nel prossimo campionato F1.

