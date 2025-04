video suggerito

C’è la firma di Michael Schumacher su un casco di Formula 1 messo all’asta: lo ha aiutato la moglie Un casco con la firma di Michael Schumacher sarà messo all’asta, per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica di Jackie Stewart: “È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa. Sua moglie lo ha aiutato”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia è da tuffo al cuore, vedere poi quelle due iniziali "MS" scritte sulla parte anteriore – sotto la visiera – di un casco di Formula 1 ci restituisce per un attimo un Michael Schumacher presente a se stesso e in grado di apporre una firma, sia pure "aiutato dalla moglie Corinna". Ci sembra quasi di vederlo, per quanto lo abbiamo sperato e sognato, sollevarsi dal letto dove giace dal quel maledetto dicembre del 2013, allungare il braccio e mettere la sua firma – mentre Corinna lo aiuta dolcemente – sul casco del mitico Jackie Stewart, che verrà messo all'asta per un'iniziativa di beneficienza.

Quale sia la verità su quella sigla, su quelle due lettere dichiarate come autografe, lo sanno solo gli Schumacher e i pochissimi cui viene concesso di andare a trovare l'ex pilota della Ferrari nella sua casa-clinica, in cui – dopo l'incidente sugli sci a Meribel che lo ha fatto nascondere al mondo e cadere in una nebbia che lo ha trasformato in un fantasma – viene sottoposto alle migliori cure possibili e a un'assistenza h24.

Michael Schumacher e Corinna sono sposati da 30 anni

La firma di Michael Schumacher sul casco di Stewart all'asta per beneficienza: "Lo ha aiutato la moglie"

È il Daily Mail ad annunciare in esclusiva che "Michael Schumacher ha autografato un casco che verrà messo all'asta per beneficenza, con l'aiuto della moglie". Il 56enne tedesco è tra tutti i campioni del mondo di Formula 1 viventi ad aver contribuito con la sua firma all'iniziativa benefica. Con l'aiuto della moglie Corinna, con cui è sposato da 30 anni e che lo assiste con amore intatto, Schumacher ha aggiunto le sue iniziali "MS" al casco che verrà venduto per raccogliere fondi per l'organizzazione benefica Race Against Dementia di Sir Jackie Stewart, il campione del mondo di F1 più anziano in vita, la cui moglie è affetta da demenza.

Il casco bianco con il Royal Stewart Tartan, indossato dal pilota britannico durante la sua carriera che gli valse tre titoli mondiali, verrà svelato al pubblico domenica al Gran Premio del Bahrein. L'85enne Stewart guiderà anche la sua Tyrrell vincitrice del campionato del 1973 in un giro dimostrativo prima della corsa che vedrà partire dalla pole Piastri su McLaren.

Jackie Stewart lo scorso mese al GP d'Australia

"È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa, una malattia per la quale non esiste cura – ha detto Jackie – Sua moglie lo ha aiutato e questo ha completato la serie di ogni singolo campione che è ancora con noi".