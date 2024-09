video suggerito

La figlia di Michael Schumacher si è sposata: matrimonio top secret nella villa di Maiorca La figlia di Michael Schumacher, Gina-Maria, si è sposata con lo storico fidanzato Iain Bethke nella blindatissima villa di Maiorca comprata nel 2018 da mamma Corinna: il matrimonio si è tenuto in forma molto riservata nel giardino della tenuta in terra spagnola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

La figlia di Michael Schumacher, la 26enne Gina Maria, si è sposata con Iain Bethke e per il matrimonio riservato ha scelto una location speciale sotto il profilo personale ed emotivo per celebrare la cerimonia e accogliere gli invitati. È stata infatti la villa situata sulle colline di Port d'Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca (Isole Baleari) ad ospitare l'evento andato in scena sabato 28 settembre. La cerimonia delle nozze dunque si è tenuta nella gigantesca e blindatissima proprietà che mamma Corinna acquistò nel 2018 dall'attuale presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per farne la residenza estiva per sé e il marito, il sette volte campione del mondo di Formula 1, che anche lì, come nella residenza principale della famiglia sul Lago di Ginevra, può avere la migliore assistenza possibile, considerate le condizioni di salute attuali, a dieci anni di distanza dall'incidente sulla neve a Meribel.

Nonostante la massima riservatezza con cui si è svolta la fase di organizzazione del matrimonio, alcuni fotoreporter spagnoli sono riusciti a catturare degli scatti alla festa prematrimoniale tenutasi venerdì pomeriggio al Mahres Sea Club di Llucmajor dove i promessi sposi avevano ricevuto gli ospiti provenienti da tutto il mondo che il giorno successivo avrebbero presenziato alle nozze, tra i quali c'erano anche lo zio Ralf Schumacher e il fidanzato Étienne Bousquet-Cassagne, e, come riporta il quotidiano maiorchino Ultima Hora, anche qualche scatto da lontano della location e della celebrazione del matrimonio durata circa mezz'ora prima che gli ospiti si spostassero a lato del giardino dove, per l'occasione, sono state installate alcuni gazebi con i tavoli per il banchetto e un palco sul quale si è esibito un gruppo di musica country.

Nessuno può azzardare che la decisione di Gina Schumacher di onorare il fatidico sì con l'uomo con cui condivide la passione per l'equitazione e con il quale da due anni convive in Texas gestendo il ranch di proprietà della famiglia Schumacher proprio nella residenza spagnola, coccolati da clima mite che accarezza quei territori per tutto l'anno, sia legata alla possibile presenza del papà, sette volte iridato, che stando a quanto riportano alcuni media tedeschi, in questo periodo vive proprio lì nella villa di Maiorca. Così come nessuno può avere la certezza che il leggendario pilota di Formula 1 fosse presente alle nozze della figlia che nell'unica foto dell'evento postata sui propri social network appare in compagnia soltanto del marito Iain Bethke.