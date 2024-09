video suggerito

L’abito da sposa di Gina Schumacher: il vestito con motivi floreali della figlia del pilota di Formula 1 Gina Schumacher, figlia maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Michael, si è sposata a Maiorca nella maestosa tenuta di famiglia: chi ha firmato il vestito da sposa con motivi floreali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gina Schumacher e Iain Bethke

Gina Schumacher si è sposata domenica 30 settembre con Iain Bethke, suo compagno da sette anni. I due sono convolati a nozze sull'isola di Maiorca, nella villa da 27 milioni di dollari acquistata da Corinna, madre della sposa e moglie dell'ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher. La location da sogno si trova sulle colline di Port d'Andratx a pochi passi da Palma di Maiorca: la villa comprata dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è diventata il buen retiro della famiglia e qui l'ex campione della Ferrari starebbe ricevendo le migliori cure al mondo. Nel giorno delle nozze, Gina Schumacher, campionessa d'equitazione, ha voluto un matrimonio blindatissimo: secondo il quotidiano tedesco Bild, ogni membro dello staff avrebbe consegnato il proprio smartphone all'entrata, per evitare foto e video inopportuni. Gli unici scatti della cerimonia sono stati postati sui social dagli sposi: la 27enne è raggiante con indosso un abito da sposa ricoperto di pizzi e fiori.

Chi ha firmato il vestito da sposa di Gina Schumacher

Al matrimonio di Gina Schumacher e Iain Bethke erano presenti soltanto pochi amici e parenti. Il vestito da sposa era uno slipdress con scollo a cuore. La parte superiore era interamente ricamata con motivi floreali con effetto see through, mentre la gonna a sirena era composta da una sottoveste ricoperta di motivi floreali. Il vestito da sposa è firmato Enzoani, brand bridal statunitense fondato in California e diffusosi poi in tutto il mondo con più di 60 boutique aperte.

Gina Schumacher in Enzoani | Foto @taliphotography

L'abito bianco è la versione custom made di un modello che fa parte della collezione Blue della Maison. Il look da sposa è completato da un paio di sandali, come si è potuto vedere in alcuni scatti pubblicati sui social dalla fotografa dall'agenzia Tali. Per lo sposo, invece, un abito gessato con gilet e cravatta sui toni del grigio.

Leggi anche Il secondo abito da sposa di Ilaria D'Amico: minidress con frange dopo il vestito di pizzo

I due sposi