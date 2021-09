Mazepin è sempre nella bufera, pure Kubica lo attacca: “Era fermo in pista, ha rovinato il mio giro” Anche il pilota polacco dell’Alfa Romeo si aggiunge all’elenco di piloti che nel corso di questo Mondiale di Formula 1 ha avuto dei problemi con Nikita Mazepin. Il russo della Haas nelle Qualifiche del Gran Premio di Monza ha finito nel mirino di Tsunoda, Leclerc e soprattutto di Kubica: Trovare spazio in pista non era semplice, quando l’ho fatto Mazepin ha rovinato il mio giro, era proprio in mezzo alla pista. Pensavo avesse un problema, ma poi è scappato via”.

A cura di Alessio Morra

Venerdì molto impegnativo per tutti i piloti che hanno vissuto delle Qualifiche molto impegnative. Traffico puro a Monza, dove è stato ancora una volta protagonista Nikita Mazepin, che in questa prima stagione di Formula 1 ha avuto problemi quasi con tutti i piloti e non ha molto interesse a farsi degli amici. All'elenco dei piloti con cui ha avuto modo di discutere si aggiunge pure Robert Kubica, che è alla seconda gara stagionale. Il polacco lo ha accusato di avergli rovinato il giro buono in Q1.

Mazepin ha iniziato la Q1 trovandosi a duellare con Tsunoda, che ha dovuto superarlo per avere un po' di spazio, e il giapponese dopo il sorpasso ha avuto parole pepate, poi il russo a nove minuti dal termine della Q1 ha rischiato di scontrarsi con Charles Leclerc. Entrambi sono finiti sotto investigazione, ma i commissari non hanno giudicato irregolare la manovra e così il russo è stato assolto. Ma Mazepin è finito sotto investigazione per aver ostacolato Robert Kubica nelle Qualifiche. Il polacco, che partirà nella Sprint Race in ultima fila al fianco di Mazepin, ha accusato il pilota della Haas, che recentemente ha avuto dei problemi anche con il compagno di squadra Schumacher, di avergli rovinato il giro che avrebbe potuto portarlo in Q2: