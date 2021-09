Bottas primo nelle Qualifiche di Monza, beffati Hamilton e Verstappen. Ferrari nella top ten Valtteri Bottas con un giro eccezionale chiude le Qualifiche del Gran Premio d’Italia al primo posto, partirà in prima fila anche Lewis Hamilton, poi Verstappen e le velocissime McLaren di Norris e Ricciardo. Ferrari un po’ deludenti, ma comunque nella top ten. Carlos Sainz settimo, Leclerc ottavo.

A cura di Alessio Morra

Valtteri Bottas beffa Lewis Hamilton e gli toglie la prima posizione delle Qualifiche della Sprint Race del Gran Premio d'Italia a Monza. Terzo Verstappen, poi le McLaren. Settimo Sainz, ottavo Leclerc. Le Ferrari partiranno in quarta fila domani pomeriggio.

Il caos in Q1 e Q2

La Q1 è assai caotica, dai guai si tolgono subito le Mercedes, Hamilton è velocissimo. Bottas pure, Verstappen c'è ma non brilla. Leclerc fatica, accusa dei problemi, ma la Ferrari numero 16 passa il taglio, come Sainz. La McLaren mostra grande velocità, fenomenale anche Giovinazzi. Sia nel finale della Q1 che della Q2 il traffico in pista è eccessivo. Tutti vogliono prendere spazio e nessuno vuole dare la scia all'avversario diretto. Così sembra davvero di vedere scene da traffico in città, più che in tangenziale.

Hamilton è velocissimo, ma Bottas di più

Hamilton è il primo a scendere sotto il muro dell'1.20, Bottas è incollato. Sainz rischia fino alla fine il taglio. Mentre i piloti continuano a rallentare nel finale della Q2 e le polemiche non mancano, come le investigazioni figlie del caos in pit lane. Sainz si issa all'ottavo posto ed è dentro, Leclerc con un colpo di reni è nono. La Ferrari passa alla Q3, ma sono entrambi dietro a Giovinazzi. Fuori Vettel e Alonso.

La Q3 inizia quasi all'imbrunire. Hamilton è ancora di poco sotto l'1.20, 1.19.949, Verstappen è sorprendente, sale al secondo posto ed è alle spalle di soli 17 millesimi. Terzo un altrettanto eccezionale Norris con una McLaren da tenere d'occhio a Monza. Ferrari da quarta fila prima dell'ultimo tentativo, in cui è fenomenale Bottas che si prende il primo posto a scapito di Hamilton.

La Griglia di Partenza della Sprint Race

1a fila: Bottas (Mercedes), Hamilton (Mercedes)

2a fila: Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren)

3a fila: Ricciardo (McLaren), Gasly (Alpha Tauri)

4a fila: Sainz (Ferrari), Leclerc (Ferrari)

5a fila: Perez (Red Bull), Giovinazzi (Alfa Romeo)

6a fila: Vettel (Aston Martin), Stroll (Aston Martin)

7a fila: Alonso (Alpine), Ocon (Alpine)

8a fila: Russell (Williams), Latifi (Williams)

9a fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Schumacher (Haas)

10a fila: Kubica (Alfa Romeo), Mazepin (Haas)