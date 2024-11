video suggerito

Max Verstasppen fa una pole position strepitosa in Qatar: Leclerc quinto, dietro alle McLaren Max Verstappen in pole nel Gp del Qatar, prima fila pure per George Russell poi le McLaren che si sono messe alle spalle Charles Leclerc. Sainz settimo.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen si prende la pole position nel Gp del Qatar, la prima dopo oltre cinque mesi. L'olandese è stato bravissimo e si è messo alle spalle un arrembante, e convinto, George Russell. Norris terzo, poi Piastri e Leclerc che al via dovrà provare a superare subito le McLaren. Sainz settimo.

Q1: Russell vola, Norris lo insegue. L'intruso nella prima fase è Alonso, ma si comporta bene pure Gasly, così come Stroll. Poi i soliti noti. Leclerc ha bisogno di fare un giro in più per mettersi al sicuro e si prende il quarto posto a quattro minuti e mezzo dal termine. Russell si migliora ancora e rifila un paio di decimi a Sainz e Norris. Leclerc balza al comando, Russell gli strappa la prima posizione. Passano tutti i big. Sono fuori Albon, Lawson, Hulkenberg, Colapinto e Ocon.

Q2: il divario è sempre bassissimo, in meno di mezzo secondo ci sono nove piloti dopo il primo tentativo. Verstappen è il più veloce, Piastri e Russell lo seguono. Stranamente brilla Perez, mentre Gasly si conferma su alti livelli. Russell per un millesimo supera Max, Leclerc si mette dietro di loro per 23 millesimi. Qualifica spettacolare. Il finale è da brividi soprattutto per Hamilton che si trova fuori ed è costretto a un ulteriore tentativo. Lewis si salva e passa pure Perez, è una notizia. Fuori per 12 millesimi Gasly, out pure Zhou, Bottas, Tsunoda e Stroll. Verstappen il più veloce, poi Norris e Leclerc.

Q3: Norris sbaglia subito, Russell fa un giro spettacolare e rifila tre decimi a Leclerc. Verstappen scende in pista, ci crede, ma non supera la Mercedes per 45 millesimi. Il finale è da urlo, tutti si tengono l'ultimo colpo, chi lo centra? Ovviamente Max Verstappen che fa un giro pazzesco e ottiene la nona pole della stagione, la prima dopo cinque mesi. Russell è secondo, le McLaren davanti a Leclerc, poi Hamilton e Sainz.

Griglia di Partenza del GP Qatar

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas)

6ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas)

10ª fila: Franco Colapinto (Williams), Esteban Ocon (Alpine)