Cambia la griglia di partenza del GP Qatar: Verstappen penalizzato, la pole passa a George Russell I commissari del GP Qatar puniscono in modo anomalo Max Verstappen, al quale è stata inflitta una sola posizione di penalità per una irregolarità ai danni di Russell. Verstappen perde la pole, che passa a Russell. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen perde la pole position del Gran Premio del Qatar, che si era preso con un giro favoloso nella pista di Losail. I commissari dopo oltre tre ore di riflessione hanno deciso di penalizzarlo in modo anomalo, perché il campione del mondo ha ricevuto una sola posizione di penalità, quella che gli ha fatto perdere la pole ma che lo tiene in prima fila. Pole dunque che passa a George Russell. Assolto Sainz che aveva ostacolato Hamilton in corsia box, ma 5000 euro di multa per la Ferrari.

Perché la decisione dei commissari del Qatar è anomala

I fatti sono chiari, la decisione farà invece molto discutere. Perché Verstappen la pole se l'era presa con maestria, ma il ruotino lo dovrà restituire. Un suo comportamento è stato giudicato irregolare ed è stato punito con una penalità minima, ma determinante.

Verstappen è stato punito per guida eccessivamente lenta durante il giro di preparazione e in quel giro ha stoppato proprio la Mercedes di Russell. Ora la discussione c'è perché generalmente in questi casi la decisione ha o meglio aveva due possibilità di scelta: tre posizioni di penalità o assoluzione totale.

Le motivazioni degli steward: perché Max è stato penalizzato

Questa scelta ibrida invece fa discutere, perché di fatto concede la pole alla Mercedes e toglie la pole a Verstappen che domenica, come facilmente immaginabile, partirà all'attacco. Gli steward hanno scritto che Max era troppo lento e per questo andava penalizzato, ma la sanzione è mitigata perché era evidente che Russell avesse una chiara visibilità e anche lui non stava spingendo. Dunque a leggere le motivazioni pare ancora più inspiegabile la sanzione a Max.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Qatar

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

3ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas)

6ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas)

10ª fila: Franco Colapinto (Williams), Esteban Ocon (Alpine)