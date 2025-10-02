Max Verstappen sornione nella corsa al Mondiale F1: “Il calcolo dà fare è molto semplice”

Il pilota della Red Bull ha vinto le ultime due gare e a Singapore sa di poter tornare totalmente in lizza per il Mondiale con Piastri e Norris. Verstappen nel suo stile ha risposto alla domande sulle sue possibilità di trionfo.

Alla vigilia del weekend del GP di Singapore il tema principale è la rincorsa al titolo Mondiale di Max Verstappen, affascinante a dirsi complicata a farsi. 69 punti di ritardo da Piastri, 44 da Norris. Tanti, ma fino a qualche settimana fa il divario era superiore ai 100 punti. Della rincorsa di Max ne hanno parlato in tanti, e ovviamente pure il campione in carica che ha cercato di gettare benzina sul fuoco rispondendo con grande ironia: "C'è il 50%, forse sì o forse no, è un calcolo molto semplice".

Leclerc e Russell vedono la rimonta di Max

Dopo il GP d'Olanda il divario tra Piastri e Verstappen era di 104 punti, ora il gap è di 69. Max ha vinto Monza e Baku, ha disposizione una Red Bull riveduta e corretta ed ha un talento enorme. Può recuperare o meno? Russell ha detto: "Al 100 percento può vincere il titolo". Eppure non si amano tanto. Mentre Norris ha dichiarato: "C'è una possibilità, sicuramente più di zero". Anche Leclerc si è detto convinto delle possibilità del pilota della Red Bull. Al coro si sono aggiunti Ocon, Albon e Hadjar, che potrebbe essere il compagno di Verstappen nel 2026.

"Vinco al cinquanta percento, non vinco al cinquanta percento"

Verstappen fede al suo stile ha detto: "Se posso vincere il Mondiale quest'anno? Ci sono due opzioni: vinco al 50%, non vinco al 50%. Se vinco sarò molto contento, altrimenti ci riproviamo".

Leggi anche Verstappen dominante con la Ferrari al Nurburgring: la tabella dei tempi sul giro è impressionante

Max si trova nella situazione migliore possibile, arrivati a questo punto, cioè considerando il cammino. Perché non ha assolutamente nulla da perdere, ma sa anche che il divario è elevato e di gare ce ne sono 7 (più tre Sprint Race). Insomma dovrebbe vincere sempre o quasi. Se sfaterà il tabù di Singapore avrà la possibilità davvero di rincorrere Piastri e Norris.