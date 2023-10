Marc Marquez lascia la Honda, è ufficiale: passerà in Ducati con il team Gresini per la MotoGP 2024 La Honda e Marc Marquez hanno annunciato ufficialmente la separazione anticipata al termine della MotoGP 2023. Manca ancora l’ufficialità della nuova squadra dello spagnolo ma è ormai certo che nel 2024 l’otto volte campione del mondo passerà nel Team Gresini e guiderà la Ducati.

A cura di Michele Mazzeo

La clamorosa separazione anticipata tra Marc Marquez e la Honda è ora ufficiale. Al termine del Mondiale 2023 della MotoGP lo spagnolo e la squadra giapponese si diranno addio dopo 11 anni passati insieme. Ad annunciarlo e il team nipponico in un comunicato diramato attraverso i propri canali ufficiali.

"Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP.

Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale tra HRC e Marc Marquez, entrambe le parti hanno concordato di comune accordo di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi. Questo pone fine a 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto insieme sei Campionati del Mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position.

Marquez ha ottenuto la sua vittoria d'esordio nella classe regina a bordo della Honda RC213V al Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas, nel 2013, diventando il più giovane vincitore della classe regina e sarebbe diventato il più giovane campione del mondo della classe regina più tardi quell'anno. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime 10 gare consecutive dell'anno, conquistando titoli anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019 come pilota HRC con il Repsol Honda Team. Entrambe le parti continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti round della stagione 2023 del Campionato del Mondo MotoGP. La HRC augura il meglio a Marc Marquez per i suoi impegni futuri" si legge infatti nella nota diffusa dalla Honda pochi giorni dopo il GP di casa.

Una notizia che, per quanto clamorosa, non ha colto di sorpresa il paddock della MotoGP dato che era cosa nota che la Honda e Marc Marquez stavano trattando per rescindere anticipatamente il contratto che li legava fino al 2024 (la provocazione di Bagnaia in conferenza stampa a Motegi aveva già fatto capire che l'annuncio fosse imminente). E, quando arriverà, non coglierà di sorpresa nemmeno l'annuncio della prossima squadra con cui correrà il 30enne spagnolo: l'otto volte campione del mondo andrà infatti a far coppia con il fratello Alex nel Team Gresini e dunque si metterà alla prova in sella ad una Ducati.

Resta solo da stabilire quando arriverà l'annuncio del clamoroso passaggio di Marc Marquez nella squadra clienti della casa di Borgo Panigale. Ma anche su questo non dovrebbero esserci sorprese: secondo quanto appreso da Fanpage.it l'annuncio arriverà durante il prossimo round del Mondiale 2023 della MotoGP che si terrà in Indonesia, paese in cui hanno sede i principali sponsor della squadra di Faenza che dunque dal prossimo anno potrà fregiarsi di avere tra i suoi alfieri il pilota più titolato dell'intera griglia di partenza nonché uno dei migliori piloti di sempre.